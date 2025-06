Po Judu Bellinghamu v Dortmund še njegov brat, Juventus zaupa Hrvatu

Jobe Bellingham je nova okrepitev nemškega prvoligaša Borussie Dortmund. Borussia je Sunderlandu za 19-letnika po pisanju Sky Sportsa odštela 30,5 milijona evrov. Za črno-rumene bo tako zaigral še drugi od bratov Bellingham. Jude je bil član Dortmundu med letoma 2020 in 2023.

Jobe Bellingham se bo novim soigralcem v Nemčiji pridružil nemudoma in bo v kadru za klubsko svetovno prvenstvo, ki se bo v nedeljo začelo v ZDA.

Borussia Dortmund bo tam igrala v skupini F z brazilskim Fluminensejem, korejskim Uslanom in južnoafriško zasedbo Mamelodi Sundowns.

His new home 💛 pic.twitter.com/pfyVyJTkRA — Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2025

Jobe Bellingham je mlajši brat Juda Bellinghama, ki si je v Dortmundu ustvaril ime in nato za 113 milijonov evrov prestopil k Realu iz Madrida. Le pot obeh Bellinghamov do Borussie je malce drugačna. Jobe je iz Birminghama vmes prestopil k Sunderlandu, medtem ko se je Jude v Nemčijo preselil neposredno iz matičnega kluba Birminghama.

Jobe Bellingham doslej za angleško reprezentanco še ni zaigral, ima pa štiri nastope za izbrano vrsto do 21 let. V zadnji sezoni je v vseh tekmovanjih odigral 43 tekem ter dosegel štiri gole in tri podaje. S Sunderlandom si je zagotovil tudi napredovanje v angleško elito, in sicer prvič po sezoni 2016/17.

Hrvat ostaja pri Juventusu

Hrvaški strokovnjak Igor Tudor bo Juventus vodil tudi v naslednji sezoni, je sporočil novi generalni direktor italijanskega kluba Damien Comolli.

"Igor bo naš trener na klubskem svetovnem prvenstvu, v naslednji sezoni in upajmo, da tudi dlje," je Comolli dejal na prvi novinarski konferenci kot vodilni mož Juventusa.

Igor Tudor bo vodil Juventus. Foto: Reuters

Tudor se je Juventusu, klubu, kjer je preživel večino igralske kariere, pridružil konec marca in zamenjal Motto, ki so ga odslovili po izpadu kluba v ligi prvakov.

Pod Tudorjevim vodstvom je Juventus na zadnjih devetih tekmah serie A zmagal na petih, trikrat remiziral in doživel en poraz.

Pri Lecceju pa so se odločili za menjavo. Odpustili so trenerja Marca Giampaola, čeprav je klubu zagotovil obstoj med elito v serie A.

Pod Giampaolom je Lecce po zmagi z 1:0 nad Laziem na zadnji tekmi sezone končal na 17. mestu, eno mesto in tri točke nad območjem izpada.

Empoli, Monza in Venezia so izpadli v serie B.

Konec sezone v Italiji je že prinesel menjave trenerjev, vključno z nekaterimi največjimi klubi v državi, kot so Milan, Inter Milano, Roma in Atalanta.

Muani bo na klubskem SP igral za Juventus

Generalni direktor italijanskega nogometnega velikana Juventusa Damien Comolli je napovedal, da bo francoski napadalec Randal Kolo Muani za torinski klub igral tudi na bližnjem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA. "Posojo smo podaljšali do konca SP, po tekmi se bomo odločili o nadaljnjem sodelovanju," je dejal novi šef piemontskega kluba Comolli.

Francoski reprezentant je nogometaš PSG na posoji pri Juventusu.

Randal Kolo Muani Foto: Reuters

"S fantom sem govoril po tekmi lige narodov proti Španiji, povedal mi je, da želi ostati pri nas," je dejal Comolli in dodal: "Glede posoje za sezono 2025/26 se s PSG še nismo dogovorili, vendar ostajam precej optimističen, čeprav se beseda optimizem v nogometu ne uporablja veliko."

Ker trener PSG Luis Enrique nanj ne računa več, se je 26-letni napadalec januarja pridružil Juventusu in na 16 ligaških tekmah dosegel osem golov.

Francoski reprezentant je v Italiji osupljivo debitiral, saj je na prvih treh tekmah za Juventus dosegel pet golov. Nato se je vrnil v formacijo, kar odraža uspeh svoje ekipe, ki je po odpustitvi trenerja Thiaga Motte končala na zanjo skromnem četrtem mestu v italijanski ligi.

Juventus se bo v skupinskem delu klubskega SP pomeril z Manchester Cityjem, Wydadom in Al Ainom.

Preberite še: