Preobrat v pogajanjih za Benjamina Šeška: bo Chelsea prehitel Arsenal?

Arsenal ima Benjamina Šeška že dolgo na svojem seznamu želja. Ekipa išče vrhunskega napadalca v tem poletnem prestopnem roku, a ker je v igri tudi Šved Viktor Gyökeres, bi jih neodločnost lahko drago stala, poročajo angleški mediji.

Ekipa Mikela Artete se zaveda, da bo morala poleti seči globoko v denarnico za vrhunskega napadalca, saj so že tri sezone zapored končali kot drugi v Premier League ter obstali v polfinalu Lige prvakov. Londončani so Šeška spremljali že dlje časa in bili lani poleti blizu dogovora, a so prepočasi ukrepali – kar bi jih lahko zdaj stalo priložnost.

Na drugi strani pa Chelsea že vodi pogajanja z Borussio Dortmund za krilnega napadalca Jamieja Gittensa, potem ko je Dortmund zavrnil prvo ponudbo v višini 35 milijonov evrov (29,5 milijona funtov). Modri naj bi v prihodnjih dneh poslali izboljšano ponudbo.

Pri Chelsea se zanimajo za Šeška in Ekitika

Vzporedno Sky Sports poroča, da Chelsea razmišlja tudi o novem napadalcu – med možnostmi sta Hugo Ekitike in slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško. Po informacijah Mirror Football je Chelsea že v naprednih pogovorih z Eintracht Frankfurtom za Ekitikeja, ki bi jih stal približno sto milijonov evrov (84 milijonov funtov).

Benjamin Šeško pa bi bil precej cenejša alternativa, saj Mirror Football razkriva, da je napadalec RB Leipziga poleti na voljo za okoli 71 milijonov evrov. Arsenal je že opravil pogovore z Leipzigom in Šeškovimi zastopniki, a dogovor za zdaj še ni sklenjen, poroča Mirror Football.

