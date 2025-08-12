Najdražja okrepitev Manchester Cityja odšla v Liverpool

Na svetovni nogometni tržnici se dogajajo marsikaj. PSG je segel globoko v žep in za 63 milijonov evrov pripeljal Ukrajinca Ilijo Zabarnjega, Everton iz Liverpoola pa je sklenil sodelovanje z Manchester Cityjem in pripeljal Jacka Grealisha, najdražji nakup v zgodovini Cityja. Španec Alvaro Morata se iz Milana seli h Comu, okrepila pa se je tudi Mura. Njen dres bosta nosila beloruski krilni napadalec Roman Pasevič in slovenski branilec Žan Flis.

Francoski nogometni prvak PSG je danes sporočil, da se je klubu iz angleškega Bournemoutha tudi uradno pridružil ukrajinski branilec Ilija Zabarnji. Dvaindvajsetletnik je s pariškim klubom podpisal petletno pogodbo. Lokalni mediji ocenjujejo, da je prestop vreden 63 milijonov evrov ter bonusi.

"PSG z veseljem pozdravlja Illijo Zabarnjija. Dvaindvajsetletni osrednji branilec, ki bo nosil dres s številko 6, postaja prvi ukrajinski igralec v zgodovini kluba," je klub sporočil v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani. Pariški klub je v petek iz Lilla podpisal tudi pogodbo z vratarjem Lucasom Chevalierjem.

Zabarnji, ki ima 49 nastopov za ukrajinsko reprezentanco, naj bi bil ključna okrepitev pred novo sezono, saj se pričakuje, da bo premešal karte v osrednji obrambi PSG, kjer bo Luis Enrique imel verodostojno alternativo kapetanu Marquinhosu.

"Veseli smo, da smo ekipo okrepili z Ilijo Zabarnjijem. Je nadarjen igralec, ki je velik profesionalec," je dejal predsednik PSG Naser Al-Helajfi.

Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. ✍️



Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Zabarnji je za Ukrajino debitiral 7. oktobra 2020 na Stade de Franceu proti Franciji pri komaj 18 letih in postal drugi najmlajši igralec v zgodovini ekipe. Januarja 2023 se je pridružil Bournemouthu iz Dinama Kijeva, s klubom z juga Anglije pa mu je do konca pogodbe ostalo še štiri leta.

V prejšnji sezoni je imel Bournemouth prav po zaslugi odlične obrambe prvič v svoji zgodovini pozitivno razliko v danih in prejetih v premier league, to poletje pa je izgubil tri igralce.

Grealish iz Manchestra v Liverpool

Angleški nogometni zvezdnik Jack Grealish, ki se v prejšnji sezoni ni naigral pri Manchester Cityju pod vodstvom Josepa Guardiole, bo v sezono 2025/26 vstopil v dresu Evertona. 29-letni Anglež, ki večkrat polni naslovnice otoških medijev tudi z nešportnimi temami, bo zaigral za klub iz Liverpoola kot posojen nogometaš Cityja.

We have completed the loan signing of Jack Grealish from Manchester City. 📝 pic.twitter.com/MXlYV7LMWb — Everton (@Everton) August 12, 2025

S tem je postal šesta poletna okrepitev Evertona, kjer bo njegov trener David Moyes. Pred njim so prišli še Kiernan Dewsbury-Hall, Charly Alcaraz, Thierno Barry, Mark Travers in Adam Aznou. Everton igra na novem stadionu Hill Dickinson. Grealish se je v zgodovino britanskega nogometa vpisal leta 2021, ko je poskrbel za najdražji otoški prestop. Aston Villa je zanj ob prestopu k Cityju zaslužila 117 milijonov evrov.

Beloruska okrepitev pri Muri

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je v svoje vrste zvabil novo okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo črno-beli dres do konca sezone nosil od ruskega Sočija posojeni Roman Pasevič.

Beloruski krilni napadalec je v prejšnji sezoni za Soči, ki se je iz druge lige prebil med rusko elito, odigral 34 tekem, ob tem pa dosegel dva zadetka in prispeval šest asistenc, en zadetek pa je prispeval tudi v kvalifikacijah za napredovanje v prvo ligo.

V Rusiji je 25-letnik igral tudi za Ufo, v domovini pa je branil barve klubov Neman Grodno, Lida, Smogron, Osipoviči in Sputnik. Pasevič je doslej v karieri odigral 174 tekem in ob tem dosegel 24 zadetkov ter prispeval 21 asistenc, so zapisali pri Muri.

"Verjamem, da bo Roman dodana vrednost v naši ekipi. V Muro prinaša izkušnje, zaostril bo konkurenco na krilnih položajih, torej na mestih, kjer smo pretekle tedne iskali pravšnje okrepitve. Njegov slog igre in karakter ustrezata našim zahtevam, zato me toliko bolj veseli, da se je odločil za prihod v Fazanerijo in bo v prihodnje nosil dres Mure," je povedal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Žan Flis je pred leti nosil tudi dres Celja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pri Muri so popoldne obelodanili še enega novinca, konkurenco v obrambi je zaostril Žan Flis. Ta je v preteklosti nosil drese Celja, Rogaške, Drave, Fužinarja in Triglava, v mlajših selekcijah pa je bil član Maribora. Osemindvajsetletnik je bil nazadnje član bosanskega Radnika Bijeljine, na tujem pa se je preizkusil tudi v dresu litovskega Transinvesta. Z Muro je podpisal dveletno pogodbo.

Mura, ki je v ponedeljek nazaj pripeljala tudi Luko Bobičanca, je v tej sezoni Prve lige Telemach na štirih tekmah zbrala le točko. V soboto jo čaka obračun z Domžalami, ki so edine še brez točk.

Morata se je pridružil Fabregasu

Španski nogometni reprezentant Alvaro Morata je zamenjal delodajalca v elitni italijanski ligi. Zdajšnji Moratov klub Milan je do konca sezone izkušenega napadalca posodil Comu, ki ga vodi nekdanji španski reprezentant Cesc Fabregas.

Alvaro Morata je nazadnje branil barve Milana. Foto: Guliverimage

Morata, ki je ob Milanu v karieri igral še za nekatere velikane, kot sta madridska Real in Atletico, Juventus in Chelsea, je bil sicer nazadnje posojen Galatasarayu, kjer je na 16 tekmah dosegel sedem golov in vpisal tri asistence.

Como je v prejšnji sezoni presegel pričakovanja, ko je sezono, prvo v prvi ligi po 21 letih, končal na 10. mestu. V novi sezoni je pokazal ambicije z nekaterimi odmevnimi okrepitvami, kot so Jesus Rodriguez (22 milijonov evrov iz Betisa), Nicolas Kühn (19 milijonov iz Celtica), Martin Baturina (18 milijonov iz zagrebškega Dinama), Jayden Addai (14 milijonov iz Alkmaarja) in Maximo Perrone (13 milijonov iz Manchester Cityja).

A new Man in town. Welcome to Eindhoven, Dennis 😍 pic.twitter.com/jmbGPAck9Z — PSV (@PSV) August 12, 2025

Kadrovsko spremembo je sporočil še en italijanski prvoligaš. Parma, matični klub Tjaša Begića, je PSV iz Eindhovna prodal 26-letnega romunskega reprezentanta Dennisa Mana. Ta je z Nizozemci, ki so plačali 8,5 milijona evrov, podpisal štiriletno pogodbo.

Tekmec PSV iz nizozemske lige Alkmaar pa je nemškemu Bayerju iz Leverkusna prodal 21-letnega krilnega nogometaša Ernesta Pokuja. Farmacevti so plačali 10 milijonov evrov odškodnine.

Preberite še: