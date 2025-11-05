Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

5. 11. 2025,
16.04

Kylian Mbappe PSG

Sreda, 5. 11. 2025, 16.04

40 minut

O sporu Mbappeja in PSG bo presojalo pariško delovno sodišče

Kylian Mbappe | Mbappe že več mesecev med drugim zahteva izplačilo zadnjih treh mesecev plače iz pogodbe o zaposlitvi ter bonuse za podpis pogodbe in etične bonuse. | Foto Reuters

Mbappe že več mesecev med drugim zahteva izplačilo zadnjih treh mesecev plače iz pogodbe o zaposlitvi ter bonuse za podpis pogodbe in etične bonuse.

Foto: Reuters

O sporu zvezdniškega francoskega napadalca Kyliana Mbappeja, ki od svojega nekdanjega nogometnega kluba iz Pariza PSG zahteva izplačilo zadnjih treh plač in neizplačane dodatke, bo odločalo pariško delovno sodišče, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Zaslišanje predstavnikov sprtih strani v tem sporu bo predvidoma 17. novembra.

Nogometaš Real Madrida, ki je PSG zapustil poleti 2024, "zahteva prerazvrstitev" svoje pogodbe za določen čas v pogodbo za nedoločen čas, je za AFP povedal sodni vir.

Mbappe že več mesecev med drugim zahteva izplačilo zadnjih treh mesecev plače iz pogodbe o zaposlitvi ter bonuse za podpis pogodbe in etične bonuse.

Zadeva bo glede na naravo obtožb šla neposredno na sodišče, brez postopka mediacije, je pojasnil vir. Odločitev gre pričakovati v nekaj mesecih.

Pri klubu ves čas vztrajajo, da sta strani dosegli ustni dogovor. V skladu s tem se je "igralec strinjal, da bo klub zapustil brez plačila prestopne odškodnine, s prostovoljnim končanjem pogodbe pa se je tudi odpovedal delu dolgovanih zneskov, da bi zaščitil finančno zdravje kluba". Mbappejevi zastopniki omenjene trditve PSG označujejo za čisto izmišljotino.

V tej zadevi je igralec aprila dosegel preventivni zaseg 55 milijonov evrov z računov PSG, vendar je sodišče to odločitev 26. maja razveljavilo. Po navedbah vira, ki je blizu primeru, ta znesek ostaja zamrznjen do obravnave pritožbe.

Po navedbah predstavnikov igralca med njim in klubom ni nikoli obstajal noben dogovor o odpovedi tem zahtevkom. "Gre za izmišljeno zgodbo, ki so jo širili iz PSG. Te govorice so razširjali ob pogovorih, katerih cilj je bil ponovno vključiti igralca, ki je bil izključen, nazaj v ekipo," trdijo v taboru Mbappeja.

spor Kylian Mbappe Kylian Mbappe PSG
