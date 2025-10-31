Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
31. 10. 2025,
18.27

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zlati čevelj Kylian Mbappe Kylian Mbappe

Petek, 31. 10. 2025, 18.27

11 minut

Zlati čevelj 2026

Zlata kopačka v rokah Kyliana Mbappeja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kylian Mbappe | Kylian Mbappe je dobitnik zlate kopačke za leto 2025. | Foto Reuters

Kylian Mbappe je dobitnik zlate kopačke za leto 2025.

Foto: Reuters

Zvezdnik Reala Madrida, napadalec Kylian Mbappe, je danes prejel zlati čevelj, nagrado za najučinkovitejšega strelca v prvoligaških tekmovanjih v Evropi.

"To je zame velik trenutek, saj sem prvič dobil to nagrado. Kot napadalcu mi to priznanje veliko pomeni," je dejal Mbappe, ki je v minuli sezoni španskega prvenstva na 34 tekmah dosegel 31 golov.

Mbappe je odlično začel tudi novo sezono, saj je na prvih 13 tekmah zabil že 16 zadetkov.

Nagrada zlati čevelj obstaja od 1968, rekorder po številu osvojenih pa je Lionel Messi s šestimi.

Preberite še:

Kylian Mbappe
Sportal Mbappe letošnji lastnik evropskega zlatega čevlja
Jan Oblak
Sportal Oblak in Barcelona do zmage po preobratu, sanjski niz Reala se nadaljuje
Kylian Mbappe
Sportal Mbappe za L'Equipe brez dlake na jeziku
zlati čevelj Kylian Mbappe Kylian Mbappe
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.