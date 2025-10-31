Zlata kopačka v rokah Kyliana Mbappeja

Zvezdnik Reala Madrida, napadalec Kylian Mbappe, je danes prejel zlati čevelj, nagrado za najučinkovitejšega strelca v prvoligaških tekmovanjih v Evropi.

"To je zame velik trenutek, saj sem prvič dobil to nagrado. Kot napadalcu mi to priznanje veliko pomeni," je dejal Mbappe, ki je v minuli sezoni španskega prvenstva na 34 tekmah dosegel 31 golov.

Mbappe je odlično začel tudi novo sezono, saj je na prvih 13 tekmah zabil že 16 zadetkov.

Nagrada zlati čevelj obstaja od 1968, rekorder po številu osvojenih pa je Lionel Messi s šestimi.

