Nagrado evropski zlati čevelj vsako sezono prejme najučinkovitejši strelec v prvoligaških tekmovanjih v Evropi. Nagrado so prvič podelili v sezoni 1967/68, čez čas je zrasla v eno najprestižnejših individualnih priznanj na stari celini.

Od leta 1997 vrstni red določa točkovni sistem, ki je bil vpeljan zato, da bi izenačil vrednosti zadetkov med najmočnejšimi in najšibkejšimi ligami po Evropi.

Mbappe je končal sezono kot najboljši strelec španskega prvenstva in osvojil pokal pichichi. Prvič v karieri je osvojil tudi zlato kopačko kot najboljši strelec domačih evropskih tekmovanj.

S tem podvigom se je Mbappe pridružil elitni družbi in postal šele tretji zvezdnik los blancosov, ki je osvojil zlati čevelj po Hugu Sanchezu v sezoni 1989/90 in Cristianu Ronaldu, ki je to lovoriko domov odnesel v štirih različnih sezonah (2007/08, 2010/11, 2013/14 in 2014/15). V sezoni 2013/14 sta si zlati čevelj razdelila Ronaldo in Luis Suarez.

Lionel Messi je zbral največ evropskih zlatih čevljev, in sicer šest.

Mbappe je dosegel oba zadetka ob sobotni zmagi Real Madrida z 2:0 nad Real Sociedadom, s čimer se je za dva zadetka oddaljil od Mohameda Salaha, ki je za Liverpool na 38 tekmah zadel 29-krat.

