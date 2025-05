"Xabi Alonso bo trener Real Madrida naslednje tri sezone, od 1. junija 2025 do 30. junija 2028," so sporočili iz Real Madrida.

Trenerja bodo v klubu uradno predstavili v ponedeljek ob 12.30, ko bo podpisal pogodbo s predsednikom Florentinom Perezom.

Alonso je nasledil Italijana Carla Ancelottija, ki je v soboto zadnjič vodil Real in bo delo nadaljeval kot selektor brazilske reprezentance.

"Xabi Alonso je ena največjih legend Real Madrida in svetovnega nogometa," so še zapisali pri madridskem klubu, ki je to sezono končal na drugem mestu za katalonsko Barcelono.

"Branil je naš dres na 236 tekmah med letoma 2009 in 2014 in osvojil šest naslovov. Za reprezentanco je igral 113-krat in osvojil svetovno prvenstvo in dve evropski prvenstvi," so o novem trenerju še zapisali pri Realu.

Preberite še: