Kalifornija ima rešitev za sušo: nastaja prvi podvodni obrat za razsoljevanje na svetu

Tako kot še nekateri deli Združenih držav Amerike in pravzaprav tudi drugod po svetu se tudi Kalifornija že dalj časa sooča z vročinskimi valovi, pogostimi sušami in vse manjšim dotokom vode iz reke Colorado, kar vse samo še poglablja hudo vodno krizo.

Toda rešitev morda leži čisto blizu in tam, kjer je vode največ – v Tihem oceanu.

V petih letih čista pitna voda za sto tisoč ljudi, kasneje še za več

Ameriško podjetje OceanWell v sodelovanju z vodovodom v kraju Las Virgenes blizu Los Angelesa, ki oskrbuje okrog 70 tisoč prebivalcev, in s še šestimi kalifornijskimi mestnimi in regijskimi vodovodi gradi prvo podvodno razsoljevalno napravo v Združenih državah Amerike.

Projekt Water Farm 1 (WF1) bo zaživel predvidoma do leta 2030 in bo takrat lahko ustvaril do 227 milijonov litrov pitne vode na dan. Ta količina vode bo v celoti zadoščala potrebam sto tisoč prebivalcev, pozneje pa še več, saj snovalci ocenjujejo, da se bo zmogljivost še okrepila.

Naravni tlak oceanskih globin namesto črpalk

Nova razsoljevalna tehnologija je obenem okolju prijazna – brez glasnih strojev, brez onesnaževanja in z uporabo naravnega tlaka morja. Namesto velikih nadzemnih tovarn bo WF1 uporabljal približno 60 modularnih podmorskih kapsul, ki bodo postavljene v zalivu Santa Monica dobrih sedem kilometrov od obale pri mestu Malibu na 400 metrih globine.

Obala Tihega oceana pri mestu Malibu v ameriški zvezni državi Kalifornija Foto: Shutterstock

Naravni tlak na tej globini je približno 40-krat večji kot na gladini in bo zato brez težav potisnil morsko vodo skozi izjemno fine filtre, kjer bo postopek reverzne osmoze na polprepustni membrani zadržal sol, mikroplastiko, bakterije in viruse. Izvajalci še zatrjujejo, da proces ne bo motil morskega življenja in bo porabil 40 odstotkov manj energije od običajnih razsoljevalnih naprav.

Pilotni preizkus je obrodil sadove

Svoj optimizem utemeljujejo na odličnih in obetavnih rezultatih pilotske kapsule, ki jo od marca preizkušajo v rezervoarju Las Virgenes na zahodnem obrobju Los Angelesa. Učinkovitost je bila visoka, vpliv na ekosistem majhen, kakovost vode pa odlična.

Tehnologija se zdaj seli iz rezervoarja v ocean, saj bo v komercialni fazi en modul nadgradili v celoten podvodni kompleks.

Nova metoda razsoljevanja ne ogroža oceana in njegovega življenja

Razsoljevalnice so sicer pogosto tarča kritik okoljevarstvenikov, predvsem zaradi odvajanja koncentrirane slane vode nazaj v ocean, kar škodi življenju v morju. Toda WF1 uporablja novo tehnologijo, poimenovali so jo LifeSafe, ki nima mehaničnih sesalcev in tako ni smrtonosna za plankton ali ribje mladiče, ne proizvaja odpadne slanice in ne potrebuje velike obalne infrastrukture.

Za razliko od tradicionalnih metod razsoljevanja nova metoda ne ogroža prebivalcev oceana. Foto: Shutterstock

Kot dodatno varovalko okoljske sprejemljivosti pa v projektu WF1 aktivno sodelujejo tudi okoljevarstvene in domorodne skupnosti, ki skrbno spremljajo vpliv na naravno okolje in tamkajšnje prebivalstvo, so še pojasnili v družbi OceanWell.

Rešitev za globalno pomanjkanje vode?

V podjetju OceanWell zatrjujejo, da je WF1 samo začetek, saj želijo do leta 2035 okrepiti svetovno zalogo pitne vode za 1,233 bilijona litrov – to je toliko, kot bi več kot 11 milijonov ljudi porabilo v enem letu, ali toliko, da bi lahko napolnili 492 tisoč olimpijskih bazenov.

Kalifornija se namreč ne more več v celoti zanašati na tradicionalne vire pitne vode: snežnih padavin je vedno manj, reke se sušijo, podtalnica se prekomerno črpa. Uspešnost projekta WF1 bo pomemben preizkus, ali lahko globine oceanov postanejo naš novi vir pitne vode in z njo življenja – ne le za Kalifornijo, ampak tudi za druga sušna območja sveta.