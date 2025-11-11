Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
11. 11. 2025,
19.10

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Velika Britanija Tihi ocean droge plovilo

Torek, 11. 11. 2025, 19.10

15 minut

Velika Britanija prekinila izmenjavo obveščevalnih podatkov z ZDA o plovilih v Karibih

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Velika Britanija je začasno prekinila izmenjavo obveščevalnih podatkov z Združenimi državami Amerike (ZDA) o plovilih, osumljenih tihotapljenja drog v Karibih, saj ne želi biti sokriva v ameriških vojaških napadih, ki jih ima za nezakonite, poroča CNN.

Združeno kraljestvo Velike Britanije, ki s svojimi obveščevalnimi viri nadzoruje številna ozemlja v Karibih, že leta pomaga ZDA pri iskanju sumljivih plovil, da jih lahko nato prestreže ameriška obalna straža.

Naloge vključujejo ustavljanje ladij, vkrcavanje nanje, pridržanje posadke in zaseg drog. Obveščevalne podatke običajno pošiljajo skupni medagencijski projektni skupini, imenovani Jug, s sedežem na Floridi, ki deluje v boju proti nezakoniti trgovini z drogami.

Napad na plovilo, domnevno zaradi tihotapljenja drog. Tihi ocean, 23. oktober 2025:

Sprememba ameriške strategije

Volker Türk | Foto: Guliverimage Volker Türk Foto: Guliverimage Ko so ZDA septembra začele izvajati smrtonosne napade na plovila, so v Združenem kraljestvu postali zaskrbljeni, da bi obveščevalne podatke, ki so jih posredovali, Američani lahko uporabili za izbiro tarč. Britanski uradniki namreč menijo, da ameriški vojaški napadi, v katerih je bilo do zdaj ubitih 76 ljudi, kršijo mednarodno pravo.

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je že prejšnji mesec dejal, da napadi kršijo mednarodno pravo in predstavljajo "zunajsodno ubijanje", s to oceno pa se po trditvah virov za CNN strinjajo tudi v Združenem kraljestvu. 

Britansko veleposlaništvo v Washingtonu in Bela hiša se na prošnje za komentar nista odzvala, medtem ko je uradnik Pentagona za CNN povedal, da ministrstvo "ne komentira obveščevalnih zadev".

Še en ameriški napad na domnevne tihotapce drog:

čoln, mamila, Tihi ocean
Novice Ameriška vojska v Pacifiku potopila še dve plovili in ubila šest ljudi
napad, ZDA, narkoteroristi, droge, Karibsko morje
Novice ZDA v Karibih izvedle nov smrtonosen napad #video
ZDA napadle čolne z mamili
Novice ZDA izvedle nove smrtonosne napade na čolne, ki naj bi prevažali mamila #video
helikopter, mornarica, ZDA, MH-60R Sea Hawk
Novice Ameriški napad na Karibih: Tarča domnevni preprodajalci drog
ZDA Velika Britanija Tihi ocean droge plovilo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.