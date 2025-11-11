Velika Britanija je začasno prekinila izmenjavo obveščevalnih podatkov z Združenimi državami Amerike (ZDA) o plovilih, osumljenih tihotapljenja drog v Karibih, saj ne želi biti sokriva v ameriških vojaških napadih, ki jih ima za nezakonite, poroča CNN.

Združeno kraljestvo Velike Britanije, ki s svojimi obveščevalnimi viri nadzoruje številna ozemlja v Karibih, že leta pomaga ZDA pri iskanju sumljivih plovil, da jih lahko nato prestreže ameriška obalna straža.

Naloge vključujejo ustavljanje ladij, vkrcavanje nanje, pridržanje posadke in zaseg drog. Obveščevalne podatke običajno pošiljajo skupni medagencijski projektni skupini, imenovani Jug, s sedežem na Floridi, ki deluje v boju proti nezakoniti trgovini z drogami.

Napad na plovilo, domnevno zaradi tihotapljenja drog. Tihi ocean, 23. oktober 2025:

Sprememba ameriške strategije

Volker Türk Foto: Guliverimage Ko so ZDA septembra začele izvajati smrtonosne napade na plovila, so v Združenem kraljestvu postali zaskrbljeni, da bi obveščevalne podatke, ki so jih posredovali, Američani lahko uporabili za izbiro tarč. Britanski uradniki namreč menijo, da ameriški vojaški napadi, v katerih je bilo do zdaj ubitih 76 ljudi, kršijo mednarodno pravo.

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je že prejšnji mesec dejal, da napadi kršijo mednarodno pravo in predstavljajo "zunajsodno ubijanje", s to oceno pa se po trditvah virov za CNN strinjajo tudi v Združenem kraljestvu.

Britansko veleposlaništvo v Washingtonu in Bela hiša se na prošnje za komentar nista odzvala, medtem ko je uradnik Pentagona za CNN povedal, da ministrstvo "ne komentira obveščevalnih zadev".

Še en ameriški napad na domnevne tihotapce drog: