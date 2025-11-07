Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

7. 11. 2025,
ZDA v Karibih izvedle nov smrtonosen napad na domnevni čoln z mamili #video

Na. R., STA

Ameriške sile so v četrtek v Karibskem morju napadle čoln, ki je po navedbah obrambnega ministra ZDA Peta Hegsetha prevažal mamila. Pri tem so ubile tri ljudi, s čimer je skupno število smrtnih žrtev tovrstnih ameriških napadov v Karibih in Pacifiku naraslo na najmanj 70.

Hegseth je ob objavi posnetka napada iz zraka na omrežju X zapisal, da so ga izvedli v mednarodnih vodah, in sicer na plovilo, ki ga je upravljala organizacija, ki jo ZDA uvrščajo med teroristične. Njenega imena ni razkril.

Na posnetku je videti, kako čoln eksplodira. "V napadu ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških sil, trije moški narkoteroristi, ki so bili na krovu plovila, pa so bili ubiti," je navedel vodja ameriškega ministrstva za vojno.

Ob tem je napovedal, da bodo tovrstne napade nadaljevali, dokler narkoteroristi ne bodo prenehali "zastrupljati ameriškega prebivalstva".

Predsednik ZDA Donald Trump je septembra sprožil vojaško kampanjo, za katero pravi, da je namenjena ustavitvi dotoka drog iz Latinske Amerike v ZDA. Ameriške sile so od takrat v Karibih in Pacifiku uničile najmanj 17 plovil, ki naj bi mamila prevažala.

V teh napadih je umrlo najmanj 70 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V Washingtonu sicer javnosti še niso razkrili dokazov, da so tarče res tihotapile droge ali da so predstavljale grožnjo za ZDA.

helikopter, mornarica, ZDA, MH-60R Sea Hawk
Novice Ameriški napad na Karibih: Tarča domnevni preprodajalci drog
Donald Trump
Novice Ameriški uradniki: Trump razmišlja o vojaških napadih na Venezuelo
