Slovenska Provansa - Prlekija v času martinovanja vas bo popolnoma prevzela

Ko se po vinogradih med brajdami družijo ptice, v kleteh pa po sodih tiho zori novo vino, se začne čas, ko se mize spet šibijo od domačih dobrot. To je čas prijateljev, nazdravljanja in toplih misli, ko že razmišljamo, s čim bomo razveselili svoje najbližje. Martinovo je tu – in z njim popoln trenutek, da odkrijemo darila in kulinarične užitke , ki dišijo po Prlekiji.

V srcu prleških goric, kjer se med bučnimi polji in trtami svetlika jesensko sonce, nastajajo darila z značajem. V Oljarni Jeruzalem–Sat že več kot tri desetletja skrbno pridelujejo stoodstotno bučno olje, ki je postalo simbol kakovosti in tradicije tega dela Slovenije. A ob olju se danes skriva še cela paleta okusov in izdelkov, s katerimi lahko obdarite kogarkoli – od ljubiteljev kulinarike do tistih, ki preprosto cenijo pristno in lepo.

Letos so v oljarni pripravili nekaj posebnega: izbrane darilne pakete ponujajo z dodatnim desetodstotnim popustom. To pomeni, da je zdaj pravi čas za obisk njihove spletne trgovine in pravočasno izbiro daril, ki bodo prinesla nasmeh.

Foto: Shutterstock

Na njihovi spletni strani Darilni program Oljarne Jeruzalem boste našli številne ideje, med katerimi izstopajo: Prleške dobrote v košari – polna košara odličnih okusov

– polna košara odličnih okusov Mini darilni komplet Dobrote – lično zapakirano darilo za majhno pozornost, poslovno darilo ali droben znak hvaležnosti.

– lično zapakirano darilo za majhno pozornost, poslovno darilo ali droben znak hvaležnosti. Darilni paket Jeruzalem – razkošen izbor bučnih dobrot, ki s svojo preprostostjo in eleganco prepriča vsakega gurmana. Vsi ti izdelki so trenutno znižani za deset odstotkov, zato se velja ustaviti na njihovi spletni strani www.oljarna-jeruzalem.si in izbrati svoj prleški košček tradicije.

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Če bi želeli okusiti prleško tradicijo v živo, si 8. novembra rezervirajte dan za Martinovo soboto v Oljarni Jeruzalem Sat. Na dvorišču oljarne boste lahko spoznali zgodbo bučnega olja, si ogledali predstavitveni film in poskusili njihove specialitete z martinovim pridihom. Degustacija bo na voljo po simbolični ceni 5,50 evra na osebo, vzdušje pa bo, kot se za ta praznik spodobi – veselo, domače in dišeče po bučnih dobrotah.

Naj bo obisk oljarne del vašega martinovega doživetja – v družbi ljudi, ki znajo iz zemlje izvabiti najboljše. Več o dogodkih v destinaciji Jeruzalem najdete na jeruzalem-slovenija.si/prireditve/martinovanje .

Martinovo s posebno prleško aromo

Začnite martinovanje s posebnim prigrizkom, ki bo razvajal vaše čute in pripravil vaše brbončice na nadaljnje gastronomske užitke.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Prleški prigrizek

Sestavine:

3 rezine rjavega kruha

125 g sveže buratte

rukola in solata

3 rezine Prleške tünke

1 žlica Štajersko prekmurskega bučnega olja

okisana čebula

pečena buča

Sestavine za okisano čebulo:

1 Ptujski lük

100 ml vode

100 ml vinskega kisa

1 žlica sladkorja

ščepec soli

Pečico segrejemo na 200 °C.V kozici zavremo mešanico iz vode, kisa, sladkorja in soli. Ptujski lük narežemo na tanke rezine, ki jih stresemo v stekleno posodo ali v kozarec za vlaganje. Mešanico vroče vode in kisa prelijemo čez lük ter jo pustimo, da se ohladi. Bučo očistimo in jo narežemo na 1 cm debele krhlje. Začinimo jih z oljem, papriko, poprom in soljo. Pekač obložimo s papirjem za peko ter nanj enakomerno razporedimo bučo. V pečici jo pečemo približno 15 minut, oziroma do lepo zapečene zlato rjave barve. Čas je, da sestavimo prleški prigrizek. Na rezino popečenega kruha namažemo sveži sir buratto, ki ga prekrijemo z rezino tünke, čez katero položimo še liste rukole, ki jim dodamo pečeno bučo in okisan lük. Vse skupaj pokapamo z nekaj kapljicami bučnega olja.

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Presenetite goste še z nečim drugačnim – bučnim namazom s pistacijo, ki je ena od posebnosti iz oljarne. Gre za posebno, okusno različico priljubljenih pistacijevih krem s prleškim pridihom. Njegov nežen okus po oreških spominja na modno dubajsko čokolado, le da v bolj pristni, domači obliki. Namaz se odlično poda na tople palačinke, rogljičke ali preprosto – na žličko.

Ob prazničnih večerih pa pride prav tudi nekaj, s čimer lahko nazdravimo. V oljarni so razvili edinstven bučni liker, ki s svojo mehko aromo in rahlim tonom z oreški navduši vsakogar, ki rad poskusi nekaj posebnega. To je tista pika na i po kosilu, ko kozarec v roki pogreje in spomni na to, da so najlepše stvari preproste.

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Čeprav še nismo zakorakali v december, se praznični čas hitro približuje. In nič ni lepšega kot pravočasno najti darilo, ki nosi pomen. Darilo iz Oljarne Jeruzalem Sat ni le lepo zavit izdelek – je poklon naravi, tradiciji in ljudem, ki z rokami in srcem ustvarjajo nekaj pristnega.

V njihovih katalogu boste našli še več navdiha:

Od elegantnih kompletov bučnih olj do ličnih košaric z likerjem in namazi – vsak kos pripoveduje svojo zgodbo. Ko boste letos izbirali darila, pomislite na tista, ki povezujejo okus, zgodbo in srce. Z izdelki iz Oljarne Jeruzalem Sat boste podarili več kot le darilo – podarili boste košček Prlekije, toplino doma in spoštovanje do pristnega.

OLJARNA JERUZALEM SAT iz SREDIŠČA ob DRAVI, se s svojo preko stoletno tradicijo predelave 100%, naravnega bučnega olja, uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Pridobljen je tudi evropski znak kakovosti-zaščitena geografska označba.