Popolna butična darila za vsako priložnost

Za veliko noč mize ponovno krasijo domače jedi, pečice dišijo po sladkem in slanem, na vrtovih zacvetijo prve rože, v naših mislih pa se porajajo tudi ideje za obdarovanje prijateljev in družine. Če ste letos odločeni, da svoje bližnje razveselite z nečim edinstvenim, pristnim in slovenskih korenin, potem je čas, da se prepustite navdihu iz Oljarne Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi.

Darila, ki jih z veseljem odpremo (in pojemo)

Z veliko nočjo se vračajo običaji, med njimi tudi obdarovanje. Če ste vajeni, da namenite pozornost prijateljem, sorodnikom ali sodelavcem, letos izberite nekaj posebnega: darilo, ki ga lahko pojedo, uporabijo v kuhinji ali pa preprosto uživajo v njegovem okusu.

In kaj je boljše kot podariti nekaj, kar bo razveselilo brbončice in ogrelo srce? V Oljarni Jeruzalem SAT so ustvarili čudovite darilne pakete, sestavljene iz slovenskih dobrot, ki nosijo zgodbo domačnosti, tradicije in ljubezni do narave. V njih najdete vrhunsko bučno olje z bogatim okusom in zdravju koristnimi snovmi, bučne namaze, pražene bučnice v sladkih in slanih različicah, bučne likerje ter celo čokolado z bučnicami.

Navdih za popolno darilo

Včasih iščemo nekaj posebnega, kar bo obdarovanca resnično razveselilo in mu ostalo v spominu. Spet drugič nam prav pride že pripravljen paket, ki nas reši iskanja in hkrati navduši s svojo vsebino.

Pri Oljarni Jeruzalem SAT lahko izberete med že oblikovanimi darilnimi paketi, ki združujejo kakovostne, okusne izdelke in čudovito embalažo. Lahko pa se prepustite svoji ustvarjalnosti in sestavite darilo po meri: izberete najljubše izdelke in jih dopolnite z lično embalažo ter tako ustvarite darilo, ki bo povsem vaše.

Da bo izbira še lažja, smo pripravili nekaj predlogov paketov, s katerimi ne morete zgrešiti.

Štajersko prekmursko bučno olje 0,50 l

Bučno olje s ptujskim lukom 0,10 l

Bučni liker 0,10 l

Bučotela klasik 100 g

Pražene bučnice 300 g

Bučni namaz 150 g

Darilna škatla

Darilce: Knjižica receptov

Bučotela klasik 200 g

Pražene bučnice vanili-cimet v lončku TO-GO 120 g

Bučni liker 0,25 l

Škatla, rjava

Štajersko prekmursko bučno olje 20 ml

Olje iz bučnic s ptujskim lukom 20 ml

Olje iz bučnic s ptujskim česnom 20 ml

3 x bučotela (klasik, cimet, oranža) 25 g

Pražene bučnice 50 g

Darilna škatla



To pomlad v Oljarni Jeruzalem SAT razveseljujejo tudi z novimi izdelki iz butične kolekcije, ki bodo navdušili vse ljubitelje kulinaričnih presežkov. Med njimi je Bučotela s pistacijo , namaz iz praženih bučnic in pistacij, Dubai čokolada , sladka pregreha z orientalskim pridihom in bučnimi semeni, ter Bučni namaz s čebulo , ki se izvrstno poda na kruhu, ob sirih ali kot dodatek jedem za posebne priložnosti.

Praznični recepti z bučnim oljem za velikonočno mizo

Bučno olje je nepogrešljivo v kulinariki in ni le za solate. V nadaljevanju sta dva predloga, ki vam bosta pričarala praznični občutek, obogatila mizo in navdušila goste.



Mini tortica s Štajersko prekmurskim bučnim oljem

Sestavine in postopek:

Jabolčna sredica

250 g jabolk

okoli 20 g rjavega sladkorja oz. po okusu (odvisno od sladkosti jabolk)

okoli 1 dl vode

3 lističe želatine

Olupljena jabolka narežite na drobne kocke in skupaj s sladkorjem in vodo pokuhajte do mehkega. Dodajte namočene in ožete liste želatine in, ko se želatina stopi, zlijete jabolčno zmes v 4 modelčke ter ohladite v zamrzovalniku, da se strdijo v jabolčne diske.

Bučni hrustek

50 g grobo mletih bučnih semen

7g bučnega olja

25 g bele čokolade

1 žlička vaniljeve paste ali arome

Sestavine za bučni hrustek premešajte in z njim enakomerno obložite bučni biskvit. Nanj nato previdno položite strjene jabolčne diske.

Vaniljeva krema

1 burbonski vanilijev puding (+ 5 žlic sladkorja in 300 ml mleka)

200 g mascarpone sira

80 g kisle smetane

2 lističa želatine

1 žlica bučnega olja

100 ml hladnega mleka, sladkor in puding zmešajte v homogeno zmes. Preostanek mleka zavrite in vanj skuhajte puding. Skuhan puding prekrijte z živilsko folijo na stik, da se ne naredi skorjica in pustite, da se ohladi. Mascarpone sir, kislo smetano in bučno olje premešajte v zmes brez grudic. Ohlajen puding z mešalnikom razmešajte in ga dodajte k mascarpone kremi. 3 žlice kreme segrejete in v njej stopite 2 namočena in ožeta lističa želatine. Kremo z želatino dodajte k preostanku vaniljeve kreme in vse skupaj premešajte

Vaniljevo kremo dodajte na jabolčni disk, lepo poravnajte in vse skupaj postavite za približno 4 ure ali najbolje kar čez noč v hladilnik, da se okusi prepojijo.

Preden postrežete lahko okrasite s svežim sadjem.

Središki bučni namaz

Bučni namaz je pred več kot dvajsetimi leti nastal izpod rok Slavka, sodelavca v oljarni Jeruzalem SAT. Od takrat je stalnica pri njihovih degustacijah, ki razvaja brbončice obiskovalcev Oljarne. Tega edinstvenega namaza ni mogoče dobiti v trgovinah, iz oljarne pa so nam zaupali recept.

Slovenska bučna mleta semena, ki jih potrebujete za namaz lahko kupite v njihovi trgovini.

Sestavine:

100 g mletih bučnic

1 dcl vroče vode

sol

poper

česen v prahu

bučno olje

Postopek:

Mlete bučnice prelijete z vročo vodo in premešate. Dodate sol, poper in česen. Ko se masa ohladi, dodate bučno olje. Namaz hranite v hladilniku.

Podarite zgodbo, okus in tradicijo

Darila iz Oljarne Jeruzalem SAT niso le lepa, temveč tudi okusna, lokalna in ustvarjena z mislijo na dobro. Obdariti z bučnim oljem pomeni podariti zdravje, zgodbo slovenske zemlje in kanček razkošja in občutka domačnosti.

Oglejte si ponudbo darilnih paketov na spletni strani Oljarne Jeruzalem SAT in izberite darilo, ki pove več kot tisoč besed. Obiščite spletno trgovino Oljarne Jeruzalem SAT >>

