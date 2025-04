Putin o predlogu Zelenskega: Treba ga je preučiti, morda celo dvostransko

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.18 Putin nakazal pripravljenost na neposredne pogovore z Ukrajino

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek za državno televizijo dejal, da bo Moskva preučila predlog Ukrajine o podaljšanju prekinitve ognja za preprečitev zračnih napadov na civilno infrastrukturo.

"Vse to je treba natančno preučiti, morda celo dvostransko," je dejal Putin glede predloga Zelenskega. Ta se je v soboto izrekel za to, da bi se 30-urna velikonočna prekinitev ognja, ki jo je razglasil Putin, nadaljevala tudi po veliki noči in bi trajala 30 dni.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je pozneje pojasnil, da je ruski predsednik govoril o neposrednih pogovorih z ukrajinsko stranjo.

"Ko je predsednik dejal, da je mogoče razpravljati o nenapadanju civilnih ciljev, tudi dvostransko, je imel v mislih pogajanja in pogovore z ukrajinsko stranjo," je Peskov dejal za rusko tiskovno agencijo Interfax, ki jo povzema britanski BBC.

Zelenski se na njegove besede ni neposredno odzval, je pa v večernem nagovoru dejal, da je Ukrajina pripravljena na kakršnekoli pogovore, ki bi zagotovili varnost civilistov. Poudaril je še, da Ukrajina od Moskve potrebuje jasen odgovor glede ustavitve napadov na civilno infrastrukturo.

Med stranema od začetka ruske agresije nad Ukrajino februarja 2022 še ni bilo neposrednih dvostranskih pogovorov.