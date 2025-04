"Vse to je treba natančno preučiti, morda celo dvostransko. Vse bomo analizirali in sprejeli ustrezne odločitve," je dejal Putin novinarjem ruske državne televizije glede predloga ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Zelenski bi prekinil za 30 dni

Zelenski se je v soboto izrekel za to, da bi se 30-urna velikonočna prekinitev ognja, ki jo je razglasil Putin, nadaljevala tudi po veliki noči in bi trajala 30 dni. Putin jo je namreč razglasil samo do nedelje do polnoči po moskovskem času.

Zelenski, ki je bil sprva skeptičen do Putinove napovedi, je zatem sporočil, da je tudi Kijev pripravljen spoštovati velikonočno prekinitev ognja.

Kršitve premirja

Obe strani sta sicer druga drugi očitali kršitve premirja. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je nekaj ur pred iztekom prekinitve ognja dejal, da Putin ni dal ukaza za njeno podaljšanje.

Putin je Kijev tudi obtožil, da kraje, na katerih stoji civilna infrastruktura, uporablja v vojaške namene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.