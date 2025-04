Kijev je takrat z ofenzivo presenetil ruske sile in v Kursku zavzel tisoč kvadratnih kilometrov veliko ozemlje.

Ruske sile so nato marca letos ukrajinske sile pregnale z obsežnih območij v regiji, danes pa je obrambno ministrstvo v Moskvi na družbenem omrežju Telegram sporočilo, da so "osvobodili vas Olešnja". Pod nadzorom ukrajinskih sil tako ostaja samo še vas Gornal, so dodali.

Ruske sile so zdaj na meji z Ukrajino in nameravajo okrepiti pritisk na obmejno regijo Sumi, kamor so v preteklih tednih že večkrat vdrle.

Lokalne oblasti so medtem danes sporočile, da je bila v regiji Kursk v napadu ukrajinskega drona na avtomobil ubita ženska, poškodovana pa moški in otrok. Rusko obrambno ministrstvo je še sporočilo, da so ponoči sestrelili dva ukrajinska drona nad regijama Belgorod in Kursk.

Ukrajinske zračne sile so navedle, da so ruske sile preteklo noč izvedle napade v več delih Ukrajine z osmimi raketami in 87 brezpilotnimi letali. V sporočilu na Telegramu so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dodale, da so sestrelili 33 dronov, 36 pa jih je padlo na nenaseljena območja.

Lokalne oblasti so medtem poročale o nočnih napadih na stanovanjska območja v Harkovu, kjer je bil v petek v ruskem raketnem napadu ubit moški in ranjenih najmanj 50 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. O morebitnih žrtvah ali škodi ni poročil.

Iz mesta Zaporožje pa so sporočili, da je preteklo noč po napadu ruskega drona izbruhnil požar.

V napadu ukrajinskega drona ubita ženska

