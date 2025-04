Rusija zaskrbljenim prebivalcem: Severni Korejci ne jedo vaših psov

Ruske oblasti mirijo prebivalce Vladivostoka, potem ko so se na družbenih omrežjih pojavile trditve, da severnokorejski delavci jedo njihove pse, piše Telegraph.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek severnokorejskih delavcev na gradbišču v Rusiji, ki božajo psa. V posnetku je videti tudi lonec z rdečo tekočino, a je poleg pojasnjeno, da v loncu ni kri, temveč začinjen kimči – fermentirano zelje.

Posnetek je bil objavljen po tem, ko so se po družbenih omrežjih v Vladivostoku začele širiti govorice o pogrešanih hišnih ljubljenčkih. Številni so se prestrašili, da severnokorejski delavci jedo njihove pse. Zaskrbljeni občan je celo prišel na gradbišče in delavce povprašal, kaj počnejo s psi.

Pasje meso v Severni Koreji postrežejo v enolončnici. Verjamejo, da povečuje spolno moč moških.

Pasje meso v Severni Koreji velja za poslastico in ga pogosto postrežejo v začinjeni enolončnici, znani kot dangogi, kar pomeni sladko meso. Jed je še posebej priljubljena poleti. Menijo, da ta obrok daje moč in povečuje spolno moč moških.

Severni Korejci na gradbiščih, v rudnikih, pa tudi na fronti

Rusija že desetletja uporablja poceni delovno silo iz Severne Koreje, čeprav je leta 2017 podpisala resolucijo 2371, ki vsem državam Varnostnega sveta ZN, katerega članica je tudi Rusija, prepoveduje zaposlovanje severnokorejskih delavcev v tujini.

Severnokorejski delavci naj bi delali v rudnikih, gozdarskih taboriščih in na gradbiščih po vsej Rusiji, s čimer Moskvi pomagajo pokriti pomanjkanje delovne sile, obenem pa Pjongjangu prinesejo prepotreben prihodek. Moscow Times je nedavno poročal, da na stotine severnokorejskih delavcev trenutno dela v skladiščih največjega ruskega spletnega trgovca na drobno Wildberries.

Severna Koreja, ki je po začetku ruske invazije na Ukrajino še poglobila sodelovanje s Kremljem, naj bi na fronto poslala tudi do 12 tisoč vojakov za pomoč pri obrambi regije Kursk pred ukrajinskimi napadi. Po nedavnem poročilu Korejskega inštituta za obrambne analize (KIDA) s sedežem v Seulu bi lahko Pjongjang z vojaško pomočjo Moskvi v vojni v Ukrajini zaslužil do 20 milijard dolarjev.