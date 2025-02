Poudarki dneva:



8.10 Seul: Severnokorejski vojaki se od sredine januarja ne borijo v Kursku

"Zdi se, da severnokorejski vojaki, ki so razporejeni v ruski regiji Kursk, od sredine januarja ne sodelujejo v spopadih. Eden od razlogov za to bi lahko bilo visoko število žrtev," je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila južnokorejska obveščevalna služba.

Po navedbah Južne Koreje, Ukrajine in ZDA je Severna Koreja od lanskega oktobra napotila več kot deset tisoč vojakov v regijo Kursk, kjer naj bi ruskim silam pomagali ponovno zavzeti ozemlje, ki ga od avgustovske ofenzive nadzoruje Ukrajina. Moskva te informacije ni ne potrdila ne zanikala.

Rusija in Severna Koreja, ki sta obe tarči zahodnih sankcij, sta od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 poglobili politične, vojaške in kulturne vezi. V začetku leta 2024 sta podpisali pakt o medsebojni obrambi, junija pa pogodbo o strateškem partnerstvu, ki med drugim določa medsebojno vojaško pomoč in sodelovanje v luči sankcij.