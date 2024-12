Ukrajinske sile so v ruski regiji Kursk doslej ubile ali ranile najmanj 30 severnokorejskih vojakov, so sporočili iz ukrajinske vojske. Severna Koreja je v podporo Rusiji poslala več tisoč vojakov, ki so jih namestili tudi v obmejni regiji Kursk, kjer je Ukrajina poleti v presenetljivi ofenzivi prevzela nadzor nad delom ozemlja.

Poudarki dneva:



10.30 V Kursku doslej ranjenih ali ubitih najmanj 30 severnokorejskih vojakov

Vojaške enote iz Severne Koreje so 14. in 15. decembra utrpele večje izgube na območju regije Kursk v bližini vasi Pljehovo, Vorožba in Martinovka. Ubitih ali ranjenih je bilo najmanj 30 severnokorejskih vojakov, so sporočili iz ukrajinske vojaške obveščevalne službe. Po njihovih informacijah pa se enotam pridružujejo novi severnokorejski vojaki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v soboto sporočil, da je Rusija začela pošiljati opazno število vojakov iz Severne Koreje na fronto v Kursku, da bi tako izrinila ukrajinske enote iz te regije. Rusi po njegovih informacijah vključujejo severnokorejske vojake v kombinirane enote in jih uporabljajo v operacijah v regiji Kursk, lahko pa bi jih poslali tudi na druge dele frontne linije.

Ukrajina je avgusta sprožila presenetljivo ofenzivo v ruski obmejni regiji Kursk, pri čemer ji je uspelo prevzeti nadzor nad deli tamkajšnjega ozemlja.