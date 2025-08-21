Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
21. 8. 2025,
9.45

Vojna v Ukrajini

Več sto ruskih napadov z droni in raketami na zahodu Ukrajine

ruska vojska | Po besedah Kijeva je bil to največji napad Rusije v zadnjih tednih. | Foto Reuters

Po besedah Kijeva je bil to največji napad Rusije v zadnjih tednih.

Foto: Reuters

Rusija je ponoči na Ukrajino izstrelila več kot 600 dronov in raket, so sporočile ukrajinske letalske sile. Ruski napadi na zahodu Ukrajine so terjali eno smrtno žrtev, več ljudi je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:

9.40 Več sto ruskih napadov z droni in raketami na zahodu Ukrajine

9.40 Več sto ruskih napadov z droni in raketami na zahodu Ukrajine

Po navedbah ukrajinske vojske so ruske sile ponoči izstrelile 574 dronov in 40 balističnih raket. Enote ukrajinske zračne obrambe so uničile 546 dronov in 31 raket. 

V kombiniranem napadu brezpilotnih letalnikov in raket je bila v Lvovu ubita ena oseba, dve sta bili ranjeni. Ob tem je bilo poškodovanih več deset stanovanjskih objektov, navaja vodja tamkajšnje vojaške uprave Maksim Kozicki.

V napadih ruske vojske v Mestu Mukačevo v bližini meje z Madžarsko in Slovaško je bilo ranjenih 12 ljudi, je sporočil tamkajšnji mestni svet. Ruske sile so izvedle napad tudi na mesto Luck, od koder pa o morebitnih žrtvah ali ranjenih ne poročajo.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je vojska ponoči uničila 49 ukrajinskih dronov v več regijah po državi. Ministrstvo za zdaj še ni navedlo podrobnosti o morebitnih žrtvah ali škodi.

Napadi Rusije in Ukrajine se nadaljujejo kljub prizadevanjem za končanje triletnega konflikta. Po mnenju Kijeva ruski napadi dokazujejo, da Moskve mir ne zanima. "Rusija še naprej dokazuje, da je ne zanima mir," je na družbenih omrežjih zapisala ukrajinska premierka Julija Sviridenko.

