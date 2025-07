Gojmir Lešnjak - Gojc: Končno lahko resnično zadiham #ponudbapoletja

Vročina se stopnjuje, kolesarska navijaška vročica narašča, zrak pa postaja vse bolj težak in postan? Ne v vašem domu! Tudi v najbolj soparnih poletnih dneh, ko se zdi, da je svež zrak misija nemogoče, na pomoč priskoči pametni prezračevalni sistem i-Vent. Zanesljivo poskrbi za čist, svež in zdrav zrak, odstranjuje odvečno vlago, neprijetne vonjave in škodljive delce – da bo vaš dom tudi poleti prostor za sproščen in lahek dih. Če tudi vi želite v svojem domu vse leto dihati čist in svež zrak, je to vaša priložnost. V okviru poletne akcije 2025 je prezračevalna enota i-Vent na voljo po izjemno ugodni ceni – do 65 % ceneje * !

Gojmir Lešnjak – Gojc dobro pozna razliko med življenjem v prostorih brez prezračevanja in udobjem, ki ga prinese svež, prečiščen zrak Foto: i-Vent

Več kot 200 tisoč uporabnikov zaupa pametnim prezračevalnim sistemom i-Vent – med njimi tudi znani slovenski igralec Gojmir Lešnjak - Gojc. Dobro pozna razliko med življenjem v prostorih brez prezračevanja in udobjem, ki ga prinese svež, prečiščen zrak. Zase pravi, da je z i-Ventom končno našel rešitev za zdravo in prijetno bivanje.

"Z i-Ventom sem dobil več kot le prezračevanje. Dobil sem udobje, zdravje in mir. In to je največ, kar si lahko želiš od doma," pove Gojmir Lešnjak - Gojc.

Neprekosljiva poletna ponudba: Zagotovite si i-Vent do kar 65 % ugodneje! V juliju izkoristite do 65 % popusta* na pametno prezračevalno enoto i-Vent! Zdaj je pravi trenutek, da poskrbite za svežino v svojem domu. Navijajte, dihajte s polnimi pljuči – brez zatohlosti, vlage in slabega zraka. *Ponudba zajema 35 % akcijskega popusta in do 30 % subvencije EKO sklada. 35-% popust velja samo za pametno prezračevalno enoto i-Vent. Akcija velja do 31. 7. 2025. Pošljite povpraševanje.

Pametna rešitev za bolj zdravo bivanje

I-Vent je pametni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote, ki skrbi za stalni dovod svežega zraka v prostor, hkrati pa učinkovito odvaja odvečno vlago, neprijetne vonjave in škodljive snovi. Zrak, ki prihaja od zunaj, se pred vstopom filtrira, pozimi pa tudi predhodno ogreje – s tem se preprečujejo toplotne izgube in ohranja energijska učinkovitost doma.

Kot poudarja Gojmir Lešnjak - Gojc, je čist zrak ključen, še posebej, če imamo težave z dihali: "Zakaj sem se odločil za montažo prezračevalnega sistema? Prvi razlog je radon, ki ga je tukaj na Krasu kar precej. Drugi pa je povezan z zdravjem – z ženo imava težave z dihanjem." Že dalj časa je čutil, da nekaj v njegovem domu ni tako, kot bi moralo biti.

"Zaradi svojega in ženinega zdravstvenega stanja, pa tudi zato, ker živim na Krasu, kjer je prisoten radon, sem vedel, da moram nekaj ukreniti. Rešitev, ki mi je povsem spremenila izkušnjo bivanja, sem našel v pametnem prezračevalnem sistemu i-Vent," pojasni Gojmir Lešnjak – Gojc.

Poleg pozitivnega vpliva na kakovost zraka in počutje pa Gojc poudarja še en pomemben vidik – enostavno uporabo naprave: "Vse lahko nastavim kar prek telefona. Spremljam kakovost zraka, uravnavam intenzivnost delovanja – vse to z le nekaj kliki."

Foto: i-Vent

"Od ideje do izvedbe v 14 dneh"

Zelo pozitivno ga je presenetila tudi odzivnost ekipe i-Vent: "Poslal sem tri povpraševanja. Edini, ki so se odzvali hitro in profesionalno, so bili prav pri i-Ventu. Takoj smo se dogovorili za ogled in določili postavitev enot. Od prvega stika do končne montaže, ki je bila hitra in brez večjih posegov v hišo, je minilo le 14 dni," pove Gojc.

Takšno usklajevanje – od zamisli do izvedbe v dveh tednih – se mu zdi izjemno: "Samo pohvala, resnično. Podjetje i-Vent bi priporočil vsakomur."

Foto: i-Vent

Idealna rešitev za vse tipe stavb

Na trgu je danes na voljo veliko prezračevalnih rešitev, a ena izmed najbolj celovitih in učinkovitih je zagotovo pametni prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote i-Vent. Deluje tiho, diskretno in poskrbi za optimalno prezračevanje celotnega bivalnega prostora – ne glede na tip objekta. Zaradi svoje prilagodljivosti je primeren tako za novogradnje kot za prenove starejših hiš ali stanovanj.

Sodobna arhitektura pogosto stremi k čim večji energijski učinkovitosti, kar pomeni tudi bolj zatesnjene prostore. A brez ustreznega prezračevanja to hitro vodi v težave z vlago, plesnijo in slabšo kakovostjo zraka. Prav zato je pametna rešitev i-Vent vse bolj nepogrešljiva – saj omogoča zdrav, uravnotežen pretok zraka brez toplotnih izgub.

Z i-Ventom se tem težavam preprosto izognemo. Sistem ima izjemno nizko porabo električne energije – v povprečju le 2,3 € na leto, kar ga uvršča med najbolj energetsko učinkovite rešitve na trgu. Poleg tega omogoča stalno spremljanje vlage in koncentracije CO₂ v prostoru, kar je še posebej dragoceno za alergike, astmatike in vse, ki jim je mar za zdrav življenjski slog.

Pametni prezračevalni sistem i-Vent je opremljen s trajnostnimi filtri, ki jih preprosto operete pod tekočo vodo. Za dodatno zaščito – predvsem za alergike ali občutljivejše posameznike – pa so na voljo tudi posebni filtri za cvetni prah, ki še dodatno izboljšajo kakovost zraka v prostoru.