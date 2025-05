Chipolo POP: znana podoba z novo globalno funkcionalnostjo

Po vsem svetu je že več kot 4,5 milijona naprav Chipolo, katerih uporabniki večinoma najbrž niti ne vedo, da so nastale v Sloveniji. Chipolo POP je predstavnik nove generacije, ki je navzven povsem enak prejšnjim napravam Chipolo One, katerih slovenski proizvajalec je že dobro zakorakal v svoja najstniška leta.

Toda Chipolo POP prinaša zelo pomembno novost. Za svoje delovanje namreč ne zahteva več namestitve sicer brezplačne istoimenske spremljajoče aplikacije, temveč deluje tudi s splošnima aplikacijama Google Poišči mojo napravo (Find My Device) ali Apple Najdi (Find My).

Chipolo POP je predstavnik nove generacije sledilnikov, ki že skoraj poldrugo desetletje nastajajo v Sloveniji. Foto: Bojan Puhek

Veliko več sledilnikov

Sočasno sicer ne z obema in je za prehod med njima Chipolo POP treba v celoti ponastaviti, a že to, da se lahko uporabnik odloči za eno ali drugo ter si pozneje premisli po mili volji, je velik napredek v smeri združljivosti ter lažje možnosti iskanja in najdbe, kadar Prvi zagon aplikacije Chipolo na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android Foto: Srdjan Cvjetović je to potrebno.

Ti omrežji sta veliko bolj razširjeni med uporabniki po vsem svetu, tudi tistimi, ki ne uporabljajo Chipolovih sledilnikov, zato delovanje v kateremkoli izmed njiju znatno poveča število mobilnih naprav, ki bodo zaznale prisotnost novega Chipolovega sledilnika in lastnika obvestile o njegovi lokaciji.

Aplikacija še vedno pride zelo prav

Še vedno pa je smotrno obdržati spremljajočo mobilno aplikacijo Chipolo, ker prinaša dodatne funkcije in možnosti nastavljanja, kar se sicer malenkostno razlikuje glede na operacijski sistem povezanega mobilnega telefona. Prek aplikacije Chipolo je namestitev novega sledilnika hitra in zajema tudi namestitev v Androidovo aplikacijo Poišči mojo napravo, s katero smo opravili preizkus.

Poleg posodobitve Chipolove programske opreme je v aplikaciji izmed dvanajstih ponujenih mogoče izbrati zvok, s katerim se bo odzval – in to zelo glasno: do, kot navaja proizvajalec, res zelo glasnih 120 decibelov, kar bo celo v hrupnem okolju ali nekem oddaljenem kotičku moralo zadoščati za izsleditev. Ravno tako je mogoče izslediti povezani telefon z dvojnim pritiskom na gumb Chipolo POP – telefon bo zazvonil, tudi če je zvonjenje na njem morda utišano ali celo izklopljeno. V nastavitvah aplikacije pa lahko še določimo, da to zvonjenje spremlja tudi svetlobno utripanje na iskanem mobilnem telefonu.

Levo: položaj sledilnika Chipolo POP se na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android prikaže v Googlovi aplikaciji Poišči mojo napravo. Sredina in desno: nekateri zasloni aplikacije Chipolo, ki omogoča dodatne funkcionalnosti in nastavitve sledilnika Chipolo POP Foto: Srdjan Cvjetović

Sledilnik predmetov Chipolo POP

Dimenzije: premer 38,8 milimetra, debelina 6,6 milimetra

Združljivost: Google Poišči mojo napravo (Find My Device) ali Apple Najdi (Find My), aplikacija Chipolo za dodatno funkcionalnost in dodatne nastavitve

Odpornost: IP55

Barve: bela, črna, zelena, rumena, modra, rdeča

Cena: 35 evrov, paket štirih za 105 evrov, paket šestih za 149 evrov

Ukrep proti pozabljivosti

Pri mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android je mogoče nastaviti glasno opozorilo na povezanem telefonu, ko se ta začne oddaljevati od Chipolo POP. Že pri prejšnjih generacijah Chipolovih iskalnikov smo se navadili, da prek aplikacije pritisk na gumb naprave deluje tudi kot sprožilec sprednjega (selfie) fotoaparata na povezanem pametnem telefonu.

Trajnostni prispevek je tudi v embalaži, ki je izključno iz papirja. Foto: Bojan Puhek

Aplikacija Chipolo pa ne omogoča nastavitev varnih območij – tistih, kjer se opozorilo ne bo oglasilo, tudi če se povezani mobilni telefon začne oddaljevati.

To pomeni, da bo opozorilo zaigralo tudi takrat, ko svojega Chipolo POP namenoma pustimo v varnem zavetju svojega doma ali na nekem drugem varnem in načrtovanem mestu. No, morda bolje tako, kot da bi kakšno opozorilo zgrešili.

Prepoznavno in barvito

Chipolo POP prihaja v prepoznavni gumbasti podobi v šestih različnih barvnih izvedbah z luknjo, ki omogoča namestitev na obesek za ključe, prtljago ali kaj drugega primernega. Tako kot predhodne naprave Chipolo ga poganja trivoltna gumbasta baterija (CR2032), ko jo je po izteku, proizvajalec napoveduje do enega leta, mogoče zamenjati. Radi bi videli možnost polnjenja prek vmesnika USB, tako kot polnimo mobilne telefone, a bi to najbrž precej odebelilo napravo in jo verjetno tudi podražilo.

Vse barvne različice sledilnika Chipolo POP Foto: Chipolo

Novi Chipolov digitalni iskalnik predmetov je primeren tudi za uporabo na odprtem, saj ima deklarirano odpornost IP55 proti vodi in prahu – več kot predhodniki. Ta zadošča za kakšen dež, ne bo mu pa všeč, če pade v vodo.

Šesta generacija modrega zoba

Chipolo POP podpira najnovejšo različico Bluetootha z oznako 6.0, ki v primerjavi s peto modrozobo generacijo obljublja večji doseg ter natančnejše določanje položaja in razdalje do povezanega pametnega telefona.

Tudi povezani pametni telefon mora seveda podpirati Bluetooth 6.0, katerega obeti deloma odtehtajo odsotnost podpore za UWB (Ultrawide Band), ki bi ga lahko izkoristili za natančnejše določanje položaja.

Novi Chipolov digitalni iskalnik predmetov je primeren tudi za uporabo na odprtem, saj ima deklarirano odpornost IP55 proti vodi in prahu – več kot predhodniki. Foto: Chipolo

Sklepna beseda

Novi Chipolov sledilnik združuje vse dobrote svojih predhodnikov in prinaša nekaj novih prednosti. Povezljivost z Googlovim in Applovim omrežjem iskanja ter možnost prehodov med njima sta veliki pridobitvi, vedeti pa je treba, da je zanesljivost delovanja odvisna od lastnosti teh dveh omrežij in ne samo od novega Chipola. Za dodatne funkcije je tu še vedno spremljajoča aplikacija.

Chipolo POP je vsestranski digitalni sledilnik predmetov, ki se ponosno in upravičeno lahko pomeri s tekmeci, med katerimi so tudi nekatera zelo velika globalna tehnološka podjetja. Že barvna izbira je posebnost in prednost, toda Chipolo POP prepriča predvsem z naborom svojih funkcij in prilagodljivostjo na oba velika mobilna operacijska sistema.

Kaj nam je bilo všeč;

- povezljivost z napravami operacijskega sistema Android in omrežjem Poišči mojo napravo ali operacijskega sistema iOS in omrežjem Najdi (izmenljivo, ne pa sočasno),

- podpira Bluetooth 6, kar pomeni daljši doseg,

- opozorila o oddaljevanju (samo pri Androidu) ter druge dodatne funkcije in nastavitve v pripadajoči aplikaciji,

- slovensko znanje in proizvodnja.

Kaj nam ni bilo všeč:

- odvisnost od baterije (ni možnosti polnjenja kot pri mobilnih telefonih).