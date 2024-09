Dobra polovica Evropejcev verjame, da jim bo umetna inteligenca (UI) izboljšala življenje, a manj kot šestina ve, kako bi jo danes uporabljala, je pokazala najnovejša raziskava, ki so jo opravili za družbo Samsung Electronics.

V študiji, ki so jo opravili na vzorcu 11 tisoč odraslih v desetih evropskih državah (med katerimi tudi tokrat žal ni Slovenije), so ugotovili, da 90 odstotkov vprašanih razume UI, a jih samo 15 odstotkov ve, kako bi jo lahko uporabili v vsakdanjem življenju.

Od UI pričakujejo predvsem, da jim pomaga pri zabavi in hišnih opravilih ter da z njo nasploh prihranijo čas.

Umetne inteligence ne dojemajo povsod enako

Povezovanje zelo različnih naprav je za marsikoga izziv, zato ne preseneča, da bi 42 odstotkov vprašanih od UI želelo in pričakovalo, da pomaga pri omreženju naprav v pametni dom.

Raziskava je pokazala tudi na morebitne kulturne in izobraževalne vplive na odnos do tehnologije. Na Poljskem je namreč 23 odstotkov vprašanih zatrjevalo, da razumejo UI, medtem ko je v Združenem kraljestvu ta delež komaj 11-odstoten.

Veliko več je Evropejcev, ki so prepričani, da razumejo UI, kot tistih, ki so prepričani, da jo znajo že danes uporabljati v svojem vsakdanu. Foto: Shutterstock

Ocenjevali bomo uporabniki

Navdušenje nad UI ne sledi pričakovanjem, kajti le 38 odstotkov vprašanih z zanimanjem gleda na njeno naraščajočo vlogo, je še pokazala raziskava.

"Resnična obljuba UI je v tem, kako lahko preoblikuje naše rutinske dejavnosti, da dopolnijo in ne zasenčijo stvari, ki jih počnemo najraje," meni dr. Chris Brauer, direktor inovacij na Univerzi Goldsmiths v Londonu in glavni direktor za inovacije v podjetju Symmetry. "Ko bo vse bolj vgrajena v naše naprave, bomo njeno pravo vrednost ocenjevali po tem, kako dobro poenostavi naloge, izboljša kakovost našega življenja in naredi vsakodnevne interakcije bolj gladke brez dodatnih zapletov."

Brez varnosti ne bo šlo

Varnost UI je za sprejemanje uporabnikom zelo pomembna, je še pokazala raziskava. Z rednimi varnostnimi posodobitvami bi pridobila zaupanje 37 odstotkov vprašanih, z neprekinjenim aktivnim spremljanjem groženj 34 odstotkov, kar 27 odstotkov pa zahteva popolno varnostno zaščito kot njeno najpomembnejšo značilnost, ki mora biti izpolnjena za vključitev UI v njihov vsakdan.

V anketi je sodelovalo po tisoč odraslih iz Nemčije, Francije, Italije, Španije, Švedske, Finske, Norveške, Danske in Poljske ter dva tisoč odraslih iz Združenega kraljestva, Velike Britanije in Severne Irske.