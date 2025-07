Babica (in dedek) spet za volanom v šestih slovenskih mestih

V Sloveniji je že več kot vsak peti voznik starejši od 60 let. To so vozniki, ki so vozniški izpit opravljali pred štirimi in več desetletji, ko so bile razmere na cestah precej drugačne, zato vožnja marsikomu od njih predstavlja stres. Še večji izziv pa nastane, ko se eden od partnerjev poslovi in doma ostane avto. Ženske namreč v večini primerov samodejno prepuščajo volan moškim in to postane težava, ko mož – voznik – zboli ali umre. Ker sta samostojnost in mobilnost v jeseni življenja zelo pomembni, Zavarovalnica Triglav skupaj z izkušenimi učitelji vožnje AMZS z osvežitvenimi vožnjami že četrto leto zapored ponuja roko pomoči starejšim.

Starejšim vožnja pomeni veliko. Je namreč zagotovilo za dolgo samostojnost, hkrati pa omogoča občutek svobode in povezanost z bližnjimi. Zavarovalnica Triglav je zato v akciji Osvežitvena vožnja tudi letos združila moči z AMZS in starejšim od 65 let ponudila možnost brezplačne osvežitvene vožnje z učiteljem vožnje AMZS, s pomočjo katere bodo lahko udeleženci ponovno pridobili samozavest za volanom.

Varnejše za volanom, a premalo samozavestne

Svoje zanje je v zadnjih treh letih že osvežilo več kot 1.600 starejših voznikov, ki so skupaj po Sloveniji prevozili že skoraj 50 tisoč kilometrov. Letos v programu osvežitvene vožnje v največji slovenski zavarovalnici spodbujajo udeležbo obeh partnerjev. Za ženske je namreč značilno, da volan pogosto prepuščajo moškim. Težava postane, ko pri hiši ostaneta avto in voznica, ki si ne upa več za volan. Ob tem je zanimivo, da podatki kažejo, da ženske svoje vozniške sposobnosti pogosto podcenjujejo.

"Samozavest voznic v primerjavi z vozniki začne padati že zelo zgodaj. To so pokazali rezultati Turneje mobilnosti, v kateri smo pred nekaj leti več kot 200 voznikov in voznic povabili, da preizkusijo svoje vozniške sposobnosti na simulatorju vožnje DRAJV. Pred vožnjo so se samoocenili, nato pa sta njihovo vožnjo ocenila še računalniški algoritem in učitelj vožnje. Trije od petih moških so se ocenili z odlično ali zelo dobro oceno. Tako dobro oceno sta si dali le dve od petih žensk. Ob tem pa bi glede na strokovno oceno vozniški izpit glede na svojo vožnjo uspešno opravilo 34 odstotkov moških in 37 odstotkov žensk. Ženske same sebe torej ocenjujejo veliko slabše kot v resnici vozijo, to pa je povezano z nižjo samozavestjo in nižjim občutkom varnosti," je povedala vodja programa osvežitvenih voženj v največji slovenski zavarovalnici Ana Cergolj Kebler.

Dozdajšnji rezultati programa za starejše, v katerega so bili v preteklih treh sezonah vključeni vozniki, starejši od 60 let, kažejo, da razkorak v samozavesti v zrelih letih še narašča. Med vozniki, starimi več kot 60 let, je 12 odstotkov moških navedlo, da zaznavajo upad svoje varnosti v prometu, ta odstotek pri ženskah pa je bil enkrat višji. O tem je poročala vsaka četrta starejša voznica, ki se je udeležila voženj. Osvežitvena vožnja tako ponuja priložnost, da krepimo dolgo in varno mobilnost pri obeh spolih.

Na brezplačne delavnice CPP za vse starejše

Med prijavljenimi kandidati bodo v največji slovenski zavarovalnici izžrebali 330 voznikov, ki bodo svojo vožnjo konec poletja in letošnjo jesen osvežili v šestih slovenskih mestih:

Ljubljana ,

, Celje ,

, Škofja Loka ,

, Maribor ,

, Ajdovščina ,

, Krško.

"Pomembno je, da bodo vozniki vožnjo opravljali s svojim avtom. To bo torej tudi priložnost, da učitelja vožnje udeleženci akcije vprašajo o tem, kako najbolje izkoristiti prednosti in nastavitve svojega avtomobila za varnejšo vožnjo," razloži Ana Cergolj Kebler.

Poleg osvežitvene vožnje se bodo lahko starejši v istem kraju udeležili tudi koristne delavnice CPP, ki bo nekaj dni pred osvežitvenimi vožnjami. Vodili jo bodo izkušeni inštruktorji AMZS. Nanjo lahko udeleženci povabijo tudi svoje prijatelje, saj je odprta za vse starejše voznike do zapolnitve mest (prijava na info@vozimse.si).

Osvežitvena vožnja je brezplačna ura vožnje z izkušenim učiteljem vožnje AMZS, ki jo starejši opravijo s svojim avtomobilom v svojem domačem ali bližnjem kraju. K prijavi bodo v Triglavu po e-pošti povabili vse voznike, starejše od 65 let, ki imajo pri Zavarovalnici Triglav sklenjeno avtomobilsko zavarovanje oziroma ga bodo do 30. 7. 2025 sklenili na novo. Prijave na osvežitvene vožnje potekajo še vse do 31. julija 2025.

