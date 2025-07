Slovenec na Hrvaškem čez polno črto: "Glej 'seljaka' z audijem" #video

"Videoposnetek, ki ga prinašamo, prikazuje vozniško izkušnjo, ki je ne vidite vsak dan. Kolikokrat ste se že peljali za nekom in se spraševali, ali ima ta oseba vozniško dovoljenje ali le dobro zvezo na ministrstvu za notranje zadeve? Kolikokrat ste se oklepali volana, šteli do deset in si obljubili, da se nikoli več ne boste odpravili na cesto? Če mislite, da ste že vse videli – počakajte, da si ogledate ta videoposnetek," so zapisali na Dnevnik.hr.

Kot so zapisali, je voznik audija s slovenskimi registrskimi tablicami "počasi plesal po voznem pasu, nekoliko negotovo, kot da ni prepričan, kam točno želi iti. Levo, desno, nato spet desno, nato malo čez črto."

A vrhunec je sledil v nadaljevanju. V zadnjih sekundah posnetka se je odločil prehiteti dve vozili pred seboj – čez neprekinjeno črto. Da je bilo še huje, se je istočasno iz nasprotne smeri pripeljalo še eno vozilo. Voznik, ki je snemal vožnjo voznika s slovenskimi registrskimi tablicami, je vožnjo komentiral z besedami: "glej 'seljaka' z audijem".