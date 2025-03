Lov za pobeglim bmw, poškodovanih deset policistov #video

Voznik bmw, ki je prevozil rdečo luč, se na zahtevo policije, naj ustavi, ni odzval, pač pa je v soboto navsezgodaj zjutraj pred njimi pobegnil in začel se je lov po pariških ulicah.

Za njim so se okoli 5.45 pognali policisti v treh policijskih vozilih in mu sledili več kilometrov, so sporočili z državnega pravobranilstva in dodali, da sumijo, da je bil voznik v času zasledovanja pod vplivom alkohola ali mamil.

Lov se je končal v 15. okrožju, kjer je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v steber semaforja.

Cette nuit à Paris « un petit ange » a commis un refus d’obtempérer à bord d’une BMW volée.

Bilan: 3 voitures de police détruites et 10 policiers blessés.

Combien faudra-t-il de blessés pour que le gouvernement réagisse ? pic.twitter.com/hLMWdxx300 — sebastien garofolo (@sebastiengarof1) March 22, 2025

Eden od policijskih avtomobilov je trčil v zadnji del vozila, kmalu zatem pa je v prvega trčil še drugi, ki ga je dvignilo nad osumljenčev avtomobil.

Les faits se sont déroulés dans le cadre d’un contrôle routier, au niveau du Boulevard du Montparnasse, tôt ce samedi matin. Les policiers se trouvent depuis hospitalisés en urgence relative. https://t.co/FMs6BN1CHp pic.twitter.com/pO9khITVqD — Le Figaro (@Le_Figaro) March 22, 2025

Priča je za Le Parisien povedala, da je mislila, da so "naloženi in zmečkani avtomobili del filmske kulise."

Après la course-poursuite qui s'est terminée en spectaculaire carambolage, tôt ce samedi matin, à Montparnasse, les dix policiers légèrement blessés sont tous sortis des hôpitaux



Les trois fuyards, eux aussi soignés à l'hôpital, sont en garde à vue



➡️ https://t.co/O49AwM3n7A pic.twitter.com/YHx5XCme4I — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) March 22, 2025

Course-poursuite à Paris : la voiture interceptée par la police dans un carambolage près de la gare Montparnasse était volée. Le bilan fait état de 13 blessés dont 10 policiers (LP). pic.twitter.com/X3A4RawCyI — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 22, 2025

Čudež, da nihče ni umrl

Oborožene policiste, ki so po trku izstopili iz avtomobila, moškega potegnili iz avtomobila in ga onesposobili, so posnele varnostne kamere. Deset policistov so z lažjimi poškodbami zadržali v bolnišnici.

C’est un miracle qu’il n’y ait pas eu de mort.



Félicitations aux policiers qui ont permis de neutraliser ce criminel dans le secteur Montparnasse.



Une voiture volée, un conducteur ivre, un refus d’obtempérer, 9 policiers blessés, 3 véhicules police endommagés et de multiples… pic.twitter.com/T6pTttIYBW — Anthony Samama (@AnthonySamama) March 22, 2025

"Čudež je, da nihče ni umrl," je po dogodku na družbenem omrežju X zapisal predstavnik policije v tem okrožju, Anthony Samama. "Čas je, da zaostrimo kazni, ki so trenutno omejene na dve leti zapora in 15.000 evrov denarne kazni."