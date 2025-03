Obtoženi zanika poskus uboja 61-letne sostanovalke v Ljubljani

Obtožnica Durmića bremeni, da se je 8. novembra popoldne z oškodovanko sprl, jo večkrat udaril in ugriznil ter jo dušil. Njene krike so slišali sosedje, ki so poklicali policijo. Ta je prispela zelo hitro in po prepričanju tožilstva tako preprečila najhujše.

Na predobravnavnem naroku v sredo obtoženi, ki je narok spremljal po videokonferenci iz ljubljanskega pripora, krivde ni priznal. Dejal je, da oškodovanke ni nameraval ubiti, ampak ji je dal "le nekaj vzgojnih" klofut. Tožilstvu je tudi očital, da ga preganja, ker ni Slovenec in je bil že obsojen.

Star znanec pravosodnih organov

Tožilec za obtoženega, če bi priznal krivdo po obtožnici, predlaga sedemletno zaporno kazen. Kot je pojasnil, je za kaznivo dejanje uboja predpisana zaporna kazen od pet do 15 let zapora, Durmić pa je bil že večkrat obsojen za različna kazniva dejanja, od groženj do izsiljevanja in ropa, še poročajo mediji.