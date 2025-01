Obtožbe proti avtorju sodobnih znanstvenofantastičnih klasik, kot so Ameriški bogovi, Dobra znamenja in Peščeni mož, so prvič razkrili lani v podkastu Master (Gospodar). Od takrat je število žensk, ki so Neila Gaimana obtožile neprimernega vedenja, naraslo na 12, pri čemer jih je bilo osem imenovanih v nedavnem članku revije New York Magazine.

Nekatere od žensk, ki so spregovorile za revijo, so 68-letnega pisatelja obtožile mazohističnih praks, za katere mu niso dale soglasja, druge nadlegovanja, poniževanja, poskusov posilstva in posilstva.

Pristale, da ga imenujejo "gospodar"

Med njimi so oboževalke in sodelavke, ki so delale kot varuške in skrbnice njegovega posestva. Vsaj dve izmed njih sta proti plačilu podpisali pogodbe o nerazkrivanju, dve pa sta incidente prijavili policiji.

Po pisanju New York Magazine so žrtve sicer ohranjale stike z Gaimanom in pristale tudi na to, da ga imenujejo "gospodar", a vse poudarjajo, da nikoli ni bilo predhodnih pogovorov o privolitvi ali postavljanju meja dovoljenega.

Medtem ko so se Gaimanovi odvetniki na podkast odzvali s trditvijo, da "spolno ponižanje, nadvlada, sadizem in mazohizem niso vsem po okusu, a med odraslimi, ki soglašajo, je sadomazohizem zakonit", je Gaiman v svojem prvem odzivu po članku v reviji zatrdil, da nikoli ni imel nekonsenzualnega spolnega odnosa z nikomer.

"Ko prebiram to zadnjo zbirko obtožb, so trenutki, ki jih delno prepoznam, in trenutki, ki jih ne. Opisi dogodkov, ki so se res zgodili, so pomešani z opisi dogodkov, ki se zagotovo niso zgodili," je zapisal v daljšem odzivu.

Nekatere od žensk so 68-letnega pisatelja obtožile mazohističnih praks, za katere mu niso dale soglasja, druge nadlegovanja, poniževanja, poskusov posilstva in posilstva. Foto: Guliverimage

Velik udarec za kariero

Gaiman je priznal, da je bil "nepreviden z ljudmi, njihovimi čustvi in srci", kar globoko obžaluje. "Bil sem sebičen, preveč ujet v svojo zgodbo in sem ignoriral občutke drugih," je zapisal, a dodal, da so "nekatere strašne zgodbe, ki jih zdaj pripovedujejo, popolnoma izkrivljene ali nerealne".

Pripravljen je prevzeti odgovornost za svoje napake, vendar vztraja: "Ne morem in ne bom priznal nečesa, česar nisem storil."

Gaimanova kariera je spričo obtožb že utrpela velik udarec. Skoraj vsi njegovi avdiovizualni projekti so bili odpovedani. Amazon Prime je potrdil, da se bo tretja sezona serije Dobra znamenja končala z 90-minutno epizodo, Disney pa je ustavil produkcijo adaptacije knjige Pokopališka knjiga. Netflix je odpovedal serijo Detektivi mrtvih fantov, pri čemer ni potrjeno, da so bile te odločitve neposredno povezane z obtožbami.

Preberite tudi: