Igralec in režiser Justin Baldoni je slab mesec po tem, ko ga je soigralka Blake Lively obtožila spolnega nadlegovanja , proti njej in njenemu možu vložil tožbo zaradi izsiljevanja in obrekovanja. Od njiju zahteva 400-milijonsko odškodnino, poroča revija People.

Odvetniki 40-letnega igralca so v četrtek na newyorško sodišče vložili tožbo v višini 400 milijonov dolarjev (389,06 milijona evrov), ki se nanaša na snemanje filma Konča se z nama (It Ends with Us) in nedavno tožbo proti njemu. Pod njo so podpisani Baldoni, producent Jamey Heath ter publicistki Jennifer Abel in Melissa Nathan.

"Dokumenti ne lažejo"

Tožba se nanaša na soigralko iz omenjenega filma Blake Lively, njenega moža Ryana Reynoldsa in njuno publicistko Leslie Sloane. Obtožujejo jih izseljevanja, obrekovanja, vdora v zasebnost in namernega vmešavanja v pogodbena razmerja.

Igralčev odvetnik Bryan Freedman je tožbo označil za postopek, ki sledi poskusu Blake Lively in njene ekipe, da uničijo Justina Baldonija in njegovo ekipo "s širjenjem prirejenih in neutemeljenih informacij". "Na podlagi naše pripravljenosti, da medijem zagotovimo vsa sporočila, videoposnetke in druge dokaze, ki sta si jih soigralca izmenjevala, je jasno, da gre za bitko, ki je Lively ne bo dobila in jo bo zagotovo obžalovala," je dejal in dodal: "Justin in njegova ekipa nimata česa skrivati. Dokumenti ne lažejo."

Odzvali so se tudi odvetniki obtoženih, ki so tožbo označili za "še eno poglavje v knjigi zlorab". "To je stara zgodba – ženska s konkretnimi dokazu spregovori o spolnem nadlegovanju, nasilnež pa skuša zgodbo obrniti sebi v prid," so dejali v izjavi.

Igralka je na neprimerno vedenje Baldonija opozorila že med snemanjem filma in sklicala sestanek, na katerem je bil tudi njen mož. Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu

To dejanje sledi decembrski tožbi proti Baldoniju, ki ga je Lively obtožila spolnega nadlegovanja in spletne kampanje za škodovanje njenemu ugledu. V njej trdi, da ji je s "ponavljajočim spolnim nadlegovanjem na delovnem mestu" povzročil hudo čustveno stisko.

Igralka je na neprimerno vedenje opozorila že med snemanjem filma in sklicala sestanek, na katerem je bil tudi njen mož Ryan Reynolds. Dogovorili so se, da bo na snemanju ves čas prisoten koordinator, ki bo skrbel za spodobno vedenje. Baldoni je igralkine trditve zanikal, medtem ko je agencija WME, ki je 40-letnika zastopala, po vloženi tožbi prekinila sodelovanje z njim.

Film Konča se z nama, v katerem sta v glavnih vlogah zaigrala Baldoni in Lively, sicer prikaže zgodbo mlade ženske, ki postane žrtev nasilnega moža in to premaga. Čeprav sta v filmu oba zelo prepričljiva, je bilo že na gala premieri filma v New Yorku opaziti močna trenja med njima.

