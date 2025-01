Alec Baldwin je uresničil svoje napovedi in odprl novo poglavje v pravni sagi snemanja filma Rust. Vložil je civilno tožbo proti tožilcem in preiskovalcem, očita pa jim zlonamerni pregon, obrekovanje in namerno napačno ravnanje z dokazi, poroča revija Variety.

Tožbo je vložil šest mesecev po tem, ko so primer julija lani opustili. Trdi, da so ga tožilki Mary Carmack-Altwies in Kari Morrissey ter preiskovalci neupravičeno preganjali zaradi nenamernega umora snemalke med snemanjem filma Rust 21. oktobra 2021. Med obtoženimi so pravosodno okrožno državno tožilstvo in komisarski odbor okrožja Santa Fe, obtožuje pa jih vrsto zlorab, vključno z lažnim pričanjem in zadrževanjem razbremenilnih dokazov.

Kršili Baldwinove pravice

"Obtoženci so se zarotili proti Baldwinu in zlonamerno sprožili oziroma pospešili njegovo sojenje in obsodbo, s čimer so kršili Baldwinove ustavne pravic," navaja tožba. Trdijo tudi, da so tožilci in preiskovalci nadaljevali s primerom "zaslepljeni z željo, da bi Aleca Baldwina obsodili iz vseh napačnih razlogov in za vsako ceno".

"Kazenski pregon naj bi bil namenjen iskanju resnice in pravice, ne pa zasledovanju osebnih ali političnih koristi ali nadlegovanju nedolžnih," sta v izjavi po vložitvi tožbe zapisala Baldwinova odvetnika. "Kari Morrissey in drugi obtoženci so vedno znova kršili to osnovo načelo in poteptali pravice Aleca Baldwina. To tožbo vlagamo, da bi obtoženci odgovarjali za svoje neprimerno vedenje in preprečili, da bi se to zgodilo še komu drugemu."

Baldwin se je sicer že pred julijskim sojenjem izrekel za nedolžnega, ko je sodnica zavrnila primer, pa se je zjokal od olajšanja. Foto: Reuters

"Resnice ni povedal še nihče"

Pravna saga z usodnega streljanja na snemanju filma Rust se tako nadaljuje, dva tedna po tem, ko je tožilstvo umaknilo pritožbo, s čimer se je kazenski postopek proti igralcu končal.

Da "resnice o tem, kar se je zgodilo, ni povedal še nihče", je Baldwin dejal v enem izmed podkastov, v katerem je gostoval decembra lani. Takrat je napovedal, da se je zgodba šele začela in "da prihaja še več". "Prizadeval si bom, da uspešno razkrijem, kaj se je resnično zgodilo. Bilo je mučno (sojenje, op. p.). Branil sem se. Bil sem obtožen," je izpostavil.

