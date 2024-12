Baldwin je pred kratkim gostoval v podkastu igralskega kolega Davida Duchovnyja, v katerem sta med drugim spregovorila tudi o snemanju vesterna Rust 21. oktobra 2021. Filmski zvezdnik v vlogi glavnega igralca je z revolverjem, v katerem je bilo namesto neškodljivih slepih nabojev pravo strelivo, nenamerno ustrelil snemalko in režiserja. Snemalka Halyna Hutchins je kmalu zatem umrla, režiser Joel Souza pa jo je odnesel z lažjimi poškodbami. Kako se je pravo strelivo znašlo na snemanju, še vedno ni jasno.

Občutke po obtožbi primerjal s smrtjo

Pet mesecev po razveljavitvi obtožnice je Baldwin dejal, da se je zgodba o usodnem streljanju šele začela in da "prihaja še več". "Prizadeval si bom, da uspešno razkrijem, kaj se je resnično zgodilo. Bilo je mučno (sojenje, op. p.). Branil sem se. Bil sem obtožen," je izpostavil v podkastu.

Dejal je še, da so mediji "okrepili vsako zgodbo", ki bi mu pomagala pri oprostitvi, kar je v treh letih po tragični smrti snemalke močno očrnilo njegovo javno podobo: "Ko te v državi ljudje sovražijo na tej ravni, hočejo, da umreš." Občutke v zadnjih letih je primerjal s smrtjo, "ker tavaš po zemlji in si neviden". Verjame pa, da se po oprostitvi stvari zanj obračajo na bolje, in se veseli prihodnjih mesecev.

Alec Baldwin z ženo Hilario, ki mu je bila med sojenjem v veliko oporo. Foto: Guliverimage

Od olajšanja planil v jok

Alec Baldwin se je sicer že pred julijskim sojenjem izrekel za nedolžnega, potem ko je sodnica Mary Marlowe Sommer zavrnila primer, pa se je zjokal od olajšanja. Sklep o zavrnitvi je sodnica sprejela na pobudo obrambe zaradi kršenja dokaznega postopka tožilstva, obtožnice proti igralcu pa ni več možno vložiti. V primeru obsodbe mu je grozilo do 18 mesecev zapora.

V ločenem sodnem procesu so orožarko Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za varnost orožja in je s strelivom napolnila revolver, s katerim je streljal Baldwin, spoznali za krivo uboja iz malomarnosti. Aprila je bila obsojena na 18 mesecev zapora.

