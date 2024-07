Začeli sodni proces proti igralcu Baldwinu: grozi mu leto in pol zapora

Na sodišču v ameriški zvezni državi Nova Mehika se je danes začel sodni proces proti ameriškemu igralcu Alecu Baldwinu. Šestinšestdesetletni igralec je zaradi smrti snemalke na snemanju vesterna Rust (Rja) obtožen uboja iz malomarnosti. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 18 mesecev zapora.

Sodni proces se je začel slaba tri leta po smrtonosnem incidentu. Ta se je zgodil na ranču Bonanza Creek, priljubljenem prizorišču snemanja vesternov v Novi Mehiki, in je pretresel Hollywood.

Sodnica Mary Marlowe Sommer je za proces predvidela skoraj dva tedna. Baldwin se je pred začetkom sojenja januarja letos izrekel za nedolžnega. Danes je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tudi prispel na sodišče. Uvodne besede obrambe in tožilstva so predvidene za sredo.

Med pričami tudi filmski ustvarjalci, preiskovalci in strokovnjaki za orožje

Baldwin se je na sodišču skupaj z odvetniki pojavil tudi v ponedeljek. Obramba in tožilstvo sta bila takrat na sestanku pred sodnico vsak na svojem bregu glede dokazov in prič na sojenju. Obramba tudi vztraja, da je v sodnem postopku pomembna zgolj vloga Baldwina kot igralca. Tožilstvo na drugi strani izpostavlja njegovo vlogo kot koproducenta vesterna, ki naj bi ignoriral varnostne predpise in izvajal pritisk na filmske ustvarjalce na snemanju ter jih s tem spravljal v nevarnost, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Med pričami naj bi nastopili filmski ustvarjalci, preiskovalci in strokovnjaki za orožje.

21. oktobra 2021 je Baldwin na snemanju vesterna v vlogi glavnega igralca streljal z revolverjem, v katerem je bilo namesto neškodljivih slepih nabojev pravo strelivo. Naboj je zadel snemalko, 42-letno Halyno Hutchins, in režiserja Joela Souzo, ki je stal za njo. Snemalka je kmalu zatem umrla, Souza pa jo je odnesel z lažjimi poškodbami. Še vedno ni jasno, kako se je pravo strelivo znašlo na snemanju.

V ločenem sodnem procesu so orožarko Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za varnost orožja in je s strelivom napolnila revolver, s katerim je streljal Baldwin, spoznali za krivo uboja iz malomarnosti. Aprila je bila obsojena na 18 mesecev zapora, najvišjo možno kazen.