Igralec Alec Baldwin, ki se je januarja izrekel za nedolžnega v obtožbi glede odgovornosti za uboj Halyne Hutchins na snemanju filma Rust oktobra 2021 v Novi Mehiki, se zdaj sooča z novo tožbo. Odvetnica snemalkine družine Gloria Allred je sporočila, da so na okrožju Santa Fe v Novi Mehiki vložili civilno tožbo v zvezi s smrtjo Hutchinsove.

Tožbo so vložili v imenu pokojne snemalkine družine in Mamie Mitchell, ki je bila odgovorna za scenarij ter je bila 21. oktobra 2021 priča dogodku, piše španska tiskovna agencija EFE.

"S to tožbo želijo naše stranke glavnega igralca in producenta filma Aleca Baldwina ter druge producente in posameznike pozvati k odgovornosti za Halynino prezgodnjo tragično smrt," je poudarila odvetnica.

Baldwinu grozi kazen 18 mesecev zapora in plačilo kazni

Vložitev nove tožbe sovpada z zavrnitvijo obtožb, ki jih je družina vložila proti igralcu na okrožnem sodišču v Los Angelesu lani. Obtožbe so enake kot v prejšnji tožbi, družina zahteva več odškodnin, med drugim kazensko, odškodnino za čustveno prizadetost in povračilo odvetniških stroškov.

Baldwinu tako grozi kazen 18 mesecev zapora in več tisoč dolarjev kazni, če bo na sojenju, ki se bo začelo 9. julija v Santa Feju, spoznan za krivega.

Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je aprila orožarko Hannah Gutierrez že obsodilo na 18 mesecev zaporne kazni zaradi uboja snemalke Halyne Hutchins med snemanjem vesterna Rust. Snemalko je ustrelil in ubil glavni igralec ter producent filma Alec Baldwin, ki bo zdaj znova na zatožni klopi zaradi smrti iz malomarnosti.

