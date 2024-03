Zvezdnica razkrila, da so jo silili v spolni odnos z znanim igralcem

Kot je 66-letnica povedala v intervjuju, jo je k spolnemu odnosu silil pokojni producent Robert Evans, da bi izboljšal Baldwinov nastop v filmu.

"Evans je tekal po svoji pisarni in mi razlagal, da je spal z Avo Gardner, jaz pa bi morala spati z Baldwinom. Ker če bi spala z njim, bi bil njegov nastop boljši. Trudili smo se, da bi bil njegov nastop boljši. Če bi spala z njim, bi to rešilo film," je povedala in dodala, da je njegovo prošnjo zavrnila.

Na igralkine besede se je na svojem profilu na družbenem omrežju X odzval tudi 61-letni William Baldwin. "Ne vem, zakaj Sharon Stone toliko let kasneje še vedno govori o meni?" se je vprašal igralec in dodal: "Ali je še vedno zaljubljena vame ali je še vedno prizadeta, ker sem jo zavrnil? O njej imam povedati toliko umazanije, da bi se ji zvrtelo, a sem molčal."

Not sure why Sharon Stone keep talking about me all these years later?



Does she still have a crush on me or is she still hurt after all these years because I shunned her advances?



Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz