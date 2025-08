Uefa skrčila seznam, kmalu bosta zaplesali kroglici Olimpije in Celja

V nedeljo sta odigrala derbi 3. kroga 1. SNL, v katerem so Celjani pomendrali Olimpijo in ji prizadejali bolečo zaušnico, po kateri navijači zmajev niso skrivali nezadovoljstva nad delom trenerja Jorgeja Simaa, le dan pozneje pa bosta še zadnja slovenska kluba, ki vztrajata v Evropi, na žrebu v Nyonu izvedela imena morebitnih tekmecev v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Do takrat pa bosta morala nujno preskočiti še oviro v 3. krogu kvalifikacij, v katerem se bo ljubljanski klub meril s prvakom Albanije Egnatio, grofje pa s starim znancem iz Švice Luganom. Ples kroglic se bo začel ob 14. uri.

S kom bi se lahko pomerila Olimpija in Celje na zadnji kvalifikacijski stopnički, ki bi vodila do nastopa v ligaškem delu konferenčne lige? Zmaji imajo lahko v kvalifikacijah za konferenčno ligo opravka le s stanovskimi kolegi, torej prvaki drugih držav, ki so bili podobno kot zeleno-beli neuspešni v kvalifikacijah za ligo prvakov. To omogoča Olimpiji, ki je zaradi zelo solidnih nastopov v Evropi v zadnjih sezonah in temu primerno višjega koeficienta deležna statusa nosilca, dokaj ugoden žreb. V 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo ima opravka s prvakom Albanije Egnatio, ki ga bo na prvi tekmi gostila v četrtek v Stožicah, prihodnji teden pa sledi še povratni dvoboj v Albaniji.

Lani so se tako nogometaši Olimpije veselili po zmagi nad Rijeko (5:0), s katero so se uvrstili v konferenčno ligo. Tudi letos bi jim lahko Evropa za tekmeca v play-offu namenila hrvaški klub. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Če bo Olimpija uspešna, pa se bo v play-offu kvalifikacij za preboj na veliko tekmovanje, to bi bil že tretji zaporedni nastop zmajev v konferenčni ligi, pomerila z enim od omenjenih desetih kandidatov. To so prvaki Luksemburga, Estonije, Malte, Izraela, Moldavije, San Marina, Gibraltarja, Armenije, Hrvaške in Irske. V poštev bi tako morda prišel tudi ponoven spopad z Rijeko, ki so jo zmaji lani v Stožicah ponižali s 5:0. Leto dni pozneje je razpoloženje navijačev Olimpije povsem obratno, po boleči zaušnici proti Celju (0:5) pa se maje stolček trenerju Jorgeju Simau.

Kandidati za tekmeca Olimpije v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo: Zmagovalec dvoboja Differdange (Luk) – Levadia Tallinn (Est)

Poraženec dvoboja Hamrun Spartans (Mal) – Maccabi Tel Aviv (Izr)

Zmagovalec dvoboja Milsami Orhei (Mol) – Virtus AC 1964 (SMr)

Poraženec dvoboja Lincoln Red Imps (Gib) – Noah (Arm)

Poraženec dvoboja Rijeka (Hrv) – Shelbourne (Irs)

Celjani znova proti Sabahu?

Poleg Olimpije pa bo danes morebitnega tekmeca v play-offu kvalifikacij izvedelo tudi Celje. Slovenski pokalni zmagovalci so v nasprotju z zmaji odlično vstopili v novo sezono. V 1. SNL so edini s stoodstotnim izkupičkom, po petardi, ki je v nedeljo počila v mreži Olimpije, pa se je samozavest varovancev Alberta Riere še povečala. Ravno ob pravem času, saj v četrtek sledi zahtevno gostovanje pri Luganu, ki se bo želel maščevati slovenski ekipi za spomladanski izpad v izločilnem delu konferenčne lige.

Celjani so letos že prekrižali načrte Luganu. V četrtek jih čaka novo gostovanje v Švici. Foto: Guliverimage

Če pa bi Celjani znova navdušili na evropskih tleh in še drugič letos izločili švicarskega tekmeca, bi jih v play-offu kvalifikacij podobno kot Olimpijo čakal status nosilca, na drugi strani pa ne bi manjkalo zanimivih tekmecev. Številni so že dobro znani nogometnemu občinstvu v Sloveniji. Med njimi je celo azerbajdžanski Sabah, ki so ga Celjani že izločili v kvalifikacijah za ligo Europa, predlani pa so bili dvakrat boljši od beloruskega Nemana.