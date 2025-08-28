Nova Škoda Octavia Anniversary Edition: najbolj priljubljena izbira slovenskih kupcev?

Trg novih vozil v Sloveniji se v zadnjem letu hitro spreminja, a eno ime ostaja na vrhu prodajnih lestvic – Škoda Octavia. Z izjemno priljubljeno različico Anniversary Edition, ki je izjemno bogato opremljena, znamka dodatno utrjuje svoj položaj med najbolj iskanimi modeli v tem razredu med družinami. Naj tudi vas navduši nova Octavia, da si zagotovite vrhunsko ponudbo pri Porsche Inter Auto.

Foto: Porsche Inter Auto

Nova Octavia – napredna, prostorna in tehnološko izpopolnjena kot še nikoli do zdaj

Znamka Škoda v Sloveniji z novo generacijo modela Octavia Škoda nadaljuje svojo zgodbo o uspehu z vozilom, ki že desetletja velja za eno najbolj priljubljenih v svojem razredu – tako pri družinah kot poslovnih kupcih. Octavia je sinonim za zanesljivost, prostornost in odlično razmerje med ceno in kakovostjo, zdaj pa prinaša še več. Na voljo je kot limuzina ali kot Combi (karavan).

Nova Octavia navdušuje z izčiščenim in dinamičnim dizajnom, popolnoma digitalizirano notranjostjo in številnimi novimi funkcionalnostmi, ki vozniku in potnikom zagotavljajo še več udobja, varnosti in povezljivosti. Na voljo je z raznoliko paleto sodobnih pogonskih sklopov, vključno z učinkovitimi TSI in TDI motorji, ter najnovejšimi varnostno-asistenčnimi sistemi.

S posebno različico Anniversary Edition, ki vključuje brezplačne različne kovinske barve in napredni Infotainment sistem z 13'' zaslonom, Octavia ponovno postavlja nova merila v svojem razredu – in potrjuje svoj status ene najbolj zaželenih kombilimuzin na trgu.

Foto: Porsche Inter Auto

Novi Octavia Anniversary Edition – posebna ponudba Izkoristite posebno ponudbo. Cena velja za gotovino ali pa z ugodnim financiranjem 1 %.* Vsa vozila lahko pred naročilom preizkusite na testni vožnji in si jih ogledate salonih Porsche Inter Auto. Navedene ponudbe veljajo do 30. 9. 2025 –veljavnost preverite. Škoda Octavia (limuzina) AE 1.5 TSI (150 konjskih moči): 26.334 evrov*: MPC redna cena

263,34 evrov*: mesečni obrok financiranja (Škoda financiranje 1 %*) Škoda Octavia Combi (karavan) AE 1.5 TSI (150 konjskih moči): 27.000 evrov*: MPC redna cena

Octavia Anniversary Edition – vrhunska serijska oprema

aluminijasta platišča 17",

brezplačne različne kovinske barve,

13'' zaslon multimedijskega sistema,

brezžični SmartLink,

dvoconska avtomatska klimatska naprava,

dvokraki multifunkcijski usnjen volan,

tempomat,

LED žarometi,

Kessy go sistem za zagon motorja brez ključa,

parkirni senzorji zadaj in spredaj,

kamera,

Side Assist,

ogrevanje sprednjih sedežev,

osem zvočnikov,

električna parkirna zavora,

tekstilni predpražniki,

Front Assist.

Še dodatno, če izberete model Octavia Sportline Anniversary Edition:

aluminijasta platišča 17",

tempomat z omejevalnikom hitrosti,

ambientna osvetlitev,

ogrevana sedeža spredaj,

pedala iz lahke zlitine,

znižano vzmetenje (–15 milimetrov),

kamera,

športni sedeži,

športni trikraki volan,

izbira voznega profila,

senzorji za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Učinkoviti motorji za vse želje voznikov

Kupcem različice Anniversary Edition Sportline je na voljo celotna motorna paleta, pri osnovni različici Anniversary Edition pa vsi motorji z izjemo 2.0 TDI motorja z ročnim menjalnikom.

Zakaj izbrati Octavio Anniversary Edition?

Ker dobite več, plačate manj – in vozite najbolje opremljeno Octavio v svojem razredu.

Na voljo so moderni motorji, ki združujejo moč, učinkovitost in tehnološko dovršenost:

1.5 TSI (150 KM) s šeststopenjskim ročnim menjalnikom,

1.5 eTSI mHEV (150 KM) s sedemstopenjskim avtomatskim DSG menjalnikom,

2.0 TDI DSG (150 KM / 110 kW) s sedemstopenjskim avtomatskim DSG menjalnikom.

Ne zamudite priložnosti za nadgrajeno izkušnjo vožnje s Škodo Octavio – zdaj še bolj privlačno, še bolj ugodno.

Foto: Porsche Inter Auto Foto: Porsche Inter Auto

Prostor in uporabnost, ki prepriča – ne glede na izbiro karoserije

Ena največjih prednosti modela Octavia ostaja njena izjemna prostornost – ne glede na to, ali izberete elegantno limuzinsko ali praktično Combi različico. Limuzina navduši s prostorno potniško kabino in enim največjih prtljažnikov v svojem razredu, ki s 600 litri nudi dovolj prostora za vsakodnevne opravke in pobeg ob koncu tedna. Octavia Combi pa dvigne uporabnost na še višjo raven – s kar 640 litri osnovnega prtljažnega prostora in nizkim nakladalnim robom je idealna izbira za družine, aktivne posameznike ali tiste, ki preprosto potrebujejo več prostora. Obe različici pa združujeta funkcionalnost s sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in izjemnim udobjem.

Varnost na najvišji ravni – brez kompromisov

Nova Škoda Octavia Anniversary Edition postavlja varnost na prvo mesto. Opremljena je z najnovejšimi asistenčnimi in varnostnimi sistemi, ki vozniku pomagajo pri vsakodnevni vožnji in skrbijo za dodatno brezskrbnost na cesti. Serijsko so na voljo sistemi, kot so Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili, Lane Assist za ohranjanje voznega pasu in Side Assist z asistenčnim sistemom. Vozilo je zasnovano na preizkušeni platformi MQB, ki omogoča visoko torzijsko togost in zaščito v primeru trka. Ne glede na to, ali se vozite po mestu ali na avtocesti – z Octavio ste vedno v varnih rokah.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Digitalna izkušnja, ki navduši

Nova Octavia Anniversary Edition sledi sodobnim trendom in uporabnikom ponuja izkušnjo, ki je bolj digitalna kot kadarkoli prej. Središče kabine predstavlja napredni 13-palčni osrednji zaslon na dotik, ki omogoča intuitivno upravljanje z vsemi funkcijami vozila – od navigacije do multimedije in nastavitev vozila. Vmesnik je pregleden, hiter in prilagojen uporabniku, z možnostjo povezave prek Apple CarPlay in Android Auto. Poleg tega so na voljo digitalni merilniki, več priključkov USB-C ter brezžično polnjenje pametnih telefonov. Vse to zagotavlja sodobno, povezano in enostavno vsakodnevno mobilnost.

Damjan Kos, vodja prodaje novih vozil Škoda, v poslovalnici Porsche Inter Auto. Foto: Porsche Inter Auto

Intervju z gospodom Damjanom Kosom, vodjem prodaje novih vozil Škoda, v poslovalnici Porsche Inter Auto

Gospod Kos, Škoda Octavia je že dolgo ena najbolj prodajanih limuzin in karavanov v Sloveniji. Kaj ponuja nova različica Anniversary Edition?

Nova Škoda Octavia je pri Porsche Inter Auto res prava prodajna uspešnica in zelo priljubljena izbira tako pri družinah kot poslovnih kupcih. Z novo Anniversary Edition smo želeli nadgraditi njeno vrednost – serijski opremi smo dodali kovinsko barvo (izbirate lahko med petimi odtenki) in sodoben 13-palčni Infotainment sistem, kar običajno predstavlja doplačilo. Gre torej za model, ki združuje bogato opremo in premišljeno ceno, kar je v današnjih časih za kupce še posebej pomembno.

Kateri motorji so na voljo pri tej različici?

Ponudba vključuje tri pogonske sklope, ki pokrivajo širok spekter potreb: 1.5 TSI s 150 konjskimi močmi in ročnim menjalnikom, 1.5 eTSI mHEV s 150 konjskimi močmi in DSG menjalnikom ter 2.0 TDI DSG z enako močjo. Kupci imajo torej na voljo tako bencinske kot dizelske različice in tudi blagi hibrid, ki prinaša dodatno učinkovitost. Pomembno je omeniti, da je pri različici Sportline na voljo celotna motorna paleta, pri Selection pa vsi razen 2.0 TDI z ročnim menjalnikom.

Na katerem paketu opreme je osnovana ta poseban izdaja?

Anniversary Edition temelji na opremskih nivojih Selection in Sportline, ki sta že v osnovi zelo bogato opremljena. Selection ponuja udobje in eleganco, Sportline pa bolj dinamičen videz in športen občutek za volanom. Oba vključujeta sodobne varnostne in asistenčne sisteme, digitalne merilnike, LED-žaromete in številne praktične rešitve – s posebno ponudbo pa prideta še z dodatki, ki običajno predstavljajo doplačilo.

Kakšna je razlika med limuzinsko in karavansko različico Octavie?

Obe različici sta izjemno prostorni, a Combi ponuja še dodatno praktičnost. Limuzina nudi 600 litrov prtljažnega prostora, Combi pa kar 640 litrov, z možnostjo enostavnega povečanja s podiranjem sedežev. Combi ima tudi nižji nakladalni rob, kar je idealno za družine, športne aktivnosti ali daljša potovanja. Obe karoserijski različici pa zagotavljata vrhunsko udobje v kabini in veliko prostora tudi za potnike zadaj.

Za kakšen profil kupcev je Octavia Anniversary Edition najbolj primerna?

To izdajo bi priporočil vsem, ki želijo veliko za svoj denar – bodisi posameznikom, ki iščejo prostorno in varno limuzino, ali družinam, ki potrebujejo več prostora. Octavia Combi pa je posebej zanimiva za tiste, ki pogosto potujejo ali imajo bolj aktiven življenjski slog, saj ponuja izjemno velik prtljažnik. Tudi poslovni uporabniki jo pogosto izberejo zaradi zanesljivosti in ugodnih stroškov uporabe.

Ali lahko kupci ob nakupu izberejo tudi ugodno financiranje?

Sicer cena velja za gotovinsko plačilo in ni pogojena s financiranjem, vendar lahko kupci ob nakupu izkoristijo financiranje Škoda 1 %, v kombinaciji z zavarovanjem pri Porsche Finance Group Slovenia. Ponudba velja tako za vozila na zalogi kot za nova naročila. To je odlična priložnost, da si zagotovite visoko opremljeno Octavio po res dostopni ceni. Vabljeni v naše salone Porsche Inter Auto, Porsche Verovškova, Porsche Maribor in Porsche Koper, kjer so vam na voljo naši vrhunski strokovnjaki.

