Sobota,
30. 8. 2025,
1.00

Sobota, 30. 8. 2025, 1.00

1 teden, 2 dneva

Dnevni horoskop: vodnarji boste razkrili svoje skrivnosti, tehtnice čaka odličen dan

Dnevni horoskop za 30. avgust. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Dan bo potekal precej razgibano. Veliko se boste pogovarjali z drugimi, še bolj pa jih boste poslušali. V vas bodo videli zaveznika, zato vam bodo ljudje zaupali svoje skrivnosti, vi pa jim boste dajali nasvete in jim s tem pomagali. Občasno boste z intuicijo kar zaslutili vprašanje, a bi bilo bolje, da se ne bi vživljali preveč.

Bik

Zabavali se boste ob gledanju, kako se drugi odzivajo na vaše mnenje in določene poglede na življenje. Zgrabite novo priložnost, ki se vam bo ponudila. Dan boste načeloma začeli popolnoma vsakdanje, a boste še pred večerom spoznali, da so pred vami trenutki vznemirljivih sprememb. Ne prestrašite se jih!

Dvojčka

Dan se bo odvijal po vaših načrtih. Počutili se boste dobro, saj že nekaj časa prihajajo do izraza vaše sposobnosti. Vaši talenti so vidni, zadovoljni ste, ker vas ljudje cenijo in to je gorivo, ki vas poganja naprej. Nekaterim pa boste morda čutili v sebi nemir in razdvojenost.

Rak

Nekateri boste občutili dotok nove energije, ki vam bo pomagala pri uresničevanju vaših zamisli. Drugače pa se boste bolj poglobili vase, iskali boste nove poti. Malo ste se že naveličali poslušati nekatere ljudi, ki stalno trdijo eno in isto. Ne boste se mogli sprijazniti z dejstvom, da določeni ljudje enostavno niso za spremembe.

Lev

Vsi dogovori, ki so v preteklih tednih obstali na mestu, se bodo le razvili v pravo smer. Tudi odgovori, ki jih pričakujete, bodo zdaj našli pot do vas. Dan bo za vas harmoničen in izžarevali boste toplino. Umirjeni boste. Zelo boste zadovoljni. Lahko da se bo pojavila želja po novi službi.

Devica

V ozračju bosta stres in nemir, saj se boste zavedeli, da trenutno morda pričakujete preveč. Poskusite uskladiti vaše želje z realnostjo, lažje vam bo. Pričakujete pa lahko tudi pomoč neke tretje osebe, ki ji že sedaj močno zaupate in jo dobro poznate. Tudi tokrat vas ne bo razočarala.

Tehtnica

Pred vami je odličen dan. Naraščajočo energijo v sebi čutite že nekaj dni, kar vam bo izjemno pomagalo na vseh področjih, še najbolj pa na poslovnem. Nove ideje, ki se vam bodo utrnile, tudi izpeljite. Ne čakajte, ker bo zagon minil. Čas bo pravi za akcijo in videli boste, da boste na tem področju izredno produktivni.

Škorpijon

Ves dan bo v ospredju komunikacija, s pomočjo katere boste uspeli doseči to, za kar si prizadevate. Pomembno bo tudi sodelovanje z ljudmi, ki vam bodo v veliko pomoč. Prepustite del svojih obveznosti drugim. Zaupajte in se držite ustaljenih poti, saj trenutno ni pravi čas, da bi se spuščali v novosti.

Strelec

Dan bo kot naročen za pogovore, ki jih prelagate že nekaj časa. Odločite se za jasno razpravo, končno se pogovorite o pomembnih stvareh. Popoldan pa preživite v družbi tistih, ki vas znajo spraviti v dobro voljo in pozabite na slabe stvari. Zvečer boste kljub vsemu mirno zaspali.

Kozorog

Pazite, da danes ne boste zaupali napačnim ljudem, saj bi lahko izgubili nekaj denarja. Premislite, preden se boste za kaj odločili in ne nasedajte lepim obljubam o majhnem vložku in velikem zaslužku. Lahko bi se že naučili, da so to prazne obljube. Vzemite si torej čas za razmislek.

Vodnar

Družinski člani bodo zahtevali vaš čas in delili svoja čustva z vami. Bistvenega pomena pa bo, da boste vi razkrili svoje skrivnosti osebi, ki ji zaupate. Popoldne boste preživeli v družbi ljudi, ki vam veliko pomenijo. Tudi zvečer boste ravno zaradi tega mirno zaspali. Pred vami je uspešen dan.

Ribi

Dobili boste pohvalo osebe, katere mnenje vam pomeni največ. Zdelo se vam bo, kot da vas ta oseba gleda z drugimi očmi. Nekomu pa boste tudi pripravljeni pomagati in se boste tako izkazali kot odličen pomočnik. Zelo boste odprti in dovzetni za vplive iz okolja, tako pozitivne kot na žalost tudi negativne.

