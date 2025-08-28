Ukrajinskemu ostrostrelcu je uspelo skoraj neverjetno

Ukrajinski ostrostrelec iz elitne enote Privid (sl. Duh) je ubil dva ruska vojaka z enim samim strelom z razdalje štiri tisoč metrov, kar je nov svetovni rekord.

Ukrajinskemu ostrostrelcu je strel, ki velja za najdaljši ostrostrelski zadetek v zgodovini, uspel 14. avgusta letos na območju fronte med krajema Mirnohrad in Pokrovsk v regiji Doneck, piše britanski medij Telegraph.

Zadetek posneli

Zadetek je posnel ukrajinski novinar Jurij Butusov, ki je izpostavil strelčevo izjemno natančnost: "Neverjetna natančnost in nov svetovni rekord za najdaljši doseg!" je Butusov zapisal na Telegramu.

Ostrostrelec je uporabil 14,5-milimetrsko puško Snipex Alligator, prvotno zasnovano za uničevanje materialov, z uradnim dosegom dva tisoč metrov. Pri zajemu ciljev so pomagali droni in sistemi umetne inteligence, kar je omogočilo izjemno natančnost.

Pretekli rekordi

Strel presega prejšnji rekord, ki ga je leta 2023 dosegel držal Vjačeslav Kovalski, Ukrajinec, ki je z razdalje 3.800 metrov ubil ruskega vojaka. Pred tem sta rekord držala kanadski ostrostrelec (3.540 metrov, 2017) in Britanec Craig Harrison (2.478 metrov, 2009), še piše Telegraph.