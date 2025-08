Albert Riera si je dal duška in zbodel bledo Olimpijo

Španski strateg Albert Riera je v nedeljo Celje popeljal do veličastne zmage v Stožicah (5:0). Z njo je razgalil številne težave Olimpije in svojega stanovskega kolega Jorgeja Simaa, ki ga navijači zmajev nočejo več spremljati na vročem stolčku zeleno-belih, spravil v še večjo zadrego. Nekdanji trener Olimpije, ki želi zmagovati z všečnim, kombinatornim in neustrašnim nogometom, si je po eni najslajših zmag, odkar je trener Celja, dal duška tudi na družbenih omrežjih.

Celjani so v nedeljo zlahka osvojili ljubljansko trdnjavo, Albert Riera pa je imel najmanj dva razloga za veliko veselje. Njegovi varovanci so se kot dobro naoljen stroj v predstavi, ki je imela v nasprotju s tekmeci rep in glavo, znesli nad nebogljenimi gostitelji. Riera ne skriva velike motivacije ravno na tekmah proti Olimpiji. Leta 2023 je namreč z zmaji proslavljal dvojno krono, bil sprva ljubljenec navijačev, nato pa so po odhodu, ko ni našel skupnega jezika z vodstvom kluba, in selitvi v knežje mesto simpatije občinstva v Ljubljani izpuhtele.

Proti zmajem se tako želi še dodatno dokazovati, zato je bil toliko bolj zadovoljen, ko so njegovi varovanci nadigrali slovenskega prvaka. Številni med njimi so v Celje prispeli šele v poletnem prestopnem roku, a se v nasprotju s tistimi, ki so pred kratkim okrepili Olimpijo, že dobro vključili v sistem trenerja. Zmago so dosegli v gosteh, kjer je v nedeljo zvečer v mreži Matevža Dajčarja odjeknila celjska petarda. Kar pet doseženih zadetkov, ki jih v nogometnem žargonu ljubkovalno imenujejo petarda, je v sporočilu za javnost izpostavil tudi Riera. Na Instagramu si je po sladki zmagi dal duška ter pod fotografijo dvakratnega strelca Franka Kovačevića in soigralcev v Stožicah pripisal, da je bila to zgolj "petarda".

Albert Riera bo lahko na naslednji tekmi 1. SNL že vodil varovance s klopi. Vodilni Celjani bodo v nedeljo gostili Muro. Foto: Aleš Fevžer

Drugi razlog za dobro voljo Alberta Riere, ki ga že v četrtek čaka pomemben evropski izziv v Švici, kjer bo gostoval pri starem znancu Luganu, pa je podatek, da je s tekmo v Ljubljani odslužil kazen zaradi nešportnega dogajanja v finalu pokala proti Kopru, tako da bo lahko na prihodnjih tekmah 1. SNL že vodil celjsko ekipo z roba igrišča. V nedeljo ni smel biti prisoten v Stožicah. Srečanje je spremljal v hotelu ter bil na telekomunikacijski povezavi s člani strokovnega vodstva, ki so nato popeljali pokalne zmagovalce do prepričljive zmage nad Olimpijo in si priigrali naskok na razpredelnici. Za edino slabšo novico v celjskih vrstah je ob navdušujoči predstavi v Stožicah poskrbela poškodba Andreja Kotnika, ki je moral predčasno zapustiti igro, tako da so Celjani srečanje sklenili z igralcem manj.