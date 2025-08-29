Zato vam je poleti v stanovanju še bolj vroče kot zunaj

Ko se zunanje temperature dvignejo v višave, sonce pa neusmiljeno pripeka vsak dan, veliko ljudi spozna, da je najbolj neznosno prav doma. Vroč zrak se namreč ujame v notranje prostore in tam vztraja tudi dolgo po tem, ko se zunaj že shladi. Zakaj je tako in kako bi to lahko preprečili? Preverite, kako lahko kljub vročim dnem poskrbite, da bo doma prijetno hladno – in to brez visokih stroškov za elektriko.

Toplotni udar v udobju dnevne sobe

Sredi poletja, ko se vročina ne umiri niti ponoči, marsikdo občuti, da je najbolj neznosno prav doma. Stanovanja, zlasti tista z velikimi steklenimi površinami, strešnimi okni ali orientirana proti jugu in zahodu, se zelo hitro pregrejejo. Tudi kadar je zunaj prijetna senca, se notranjost brez ustrezne zaščite spremeni v pravi mali tropski vrt.

Največ toplote v prostor namreč prodre skozi okna. Steklene površine prepuščajo sončne žarke, ti pa segrejejo tako zrak kot površine v prostoru. Pri strešnih oknih je ta učinek še izrazitejši, saj jih sonce pogosto neposredno obseva večji del dneva. Po podatkih raziskav podjetja VELUX lahko prostor z nezasenčenimi okni doseže tudi za do pet stopinj Celzija višjo temperaturo v primerjavi s prostorom, kjer so nameščena zunanja mrežasta senčila.

Foto: VELUX Slovenija

Pametna zaščita pred soncem

Eden najučinkovitejših načinov za preprečevanje pregrevanja doma so kakovostna zunanja senčila. Njihova ključna prednost je v tem, da sončne žarke ustavijo, še preden ti dosežejo steklo, kar pomaga preprečiti pregrevanje notranjosti. Še posebej učinkovita so zunanja mrežasta senčila VELUX, ki prepuščajo naravno svetlobo, vendar učinkovito zaustavijo vročino. S tem tudi zmanjšajo bleščanje, omogočajo neoviran pogled na okolico in poskrbijo za več zasebnosti. Zasnovana so tako, da zadušijo zvok dežnih kapelj, kar še dodatno poveča udobje bivanja v vseh vremenskih razmerah.

Čedalje več ljudi se odloča tudi za elektrificirana senčila, ki jih je možno povezati s pametnim sistemom za avtomatizirano upravljanje strešnih oken in senčil VELUX ACTIVE, ki samodejno upravlja izdelke glede na meritve temperature, vremensko napoved, vlago v prostoru ter količino izdihanega CO2. Upravljanje je mogoče tudi na daljavo prek aplikacije VELUX App Control, kar pomeni, da lahko dom zaščitimo pred vročino, tudi ko nas sploh ni doma. Takšne rešitve niso le udobne, ampak tudi energijsko učinkovite, saj zmanjšajo potrebo po klimatskih napravah.

Foto: VELUX Slovenija

Ne pozabite tudi na notranjost

Čeprav imajo največji vpliv na temperaturo zunanja senčila, pa so pri udobju in videzu prostora nepogrešljiva tudi notranja. Notranja zatemnitvena senčila poskrbijo za trdo temo in miren spanec tudi sredi belega dne, termo plise senčila združujejo eleganco klasičnih plise senčil z zatemnitveno tkanino in izolativno močjo prevleke iz aluminija, medtem ko notranji roloji mehčajo svetlobo, ki vstopa v prostor in zagotavljajo zasebnost. Na voljo so v številnih vzorcih in barvah, so preprosta za uporabo ter prilagojena različnim prostorom in potrebam.

Foto: VELUX Slovenija

Kaj lahko storite že danes

Če razmišljate o nadgradnji bivalnega udobja, opremite svoja strešna okna s paketom zunanjih in notranjih senčil. Na voljo so različne možnosti, ki se razlikujejo po stopnji zatemnitve, materialih in načinu upravljanja. Zdaj lahko izkoristite priložnost in združite ugodnosti ter prihranite deset odstotkov z nakupom paketa udobja.

Paket je namenjen tistim, ki želijo dolgoročno zaščito pred vročino, večjo energijsko učinkovitost in več udobja skozi vse leto, ne le poleti. Preverite ponudbo in poiščite paket, ki se bo odlično podal vašemu domu.

*Podatki so bili pridobljeni s simulacijo južno orientirane sobe v stanovanju v Ljubljani (Bežigrad), kjer so nameščena strešna okna GGL MK06 0070 (780 x 1178 mm). Meritve so se izvajale v juliju in avgustu 2023 za potrebe študije o učinkoviti zaščiti prostorov pred pregrevanjem.

Naročnik oglasnega sporočila je VELUX.