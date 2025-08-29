Peter Vilfan: Kar pa smo gledali v tretji četrtini, je nadkatastrofa

Slovenska košarkarska reprezentanca je EuroBasket 2025 začela s porazom proti Poljski s 95:105. Tekma je bila ena sama improvizacija, selektor Aleksander Sekulić ekipe ni ustrezno pripravil, niti ni pravi čas reagiral z minutami odmora, je razplet v studiu na Šport TV komentiral Peter Vilfan. "To, kar smo gledali v drugem polčasu, je čista katastrofa. Kar pa smo gledali v tretji četrtini, je pa nadkatastrofa. To pomeni, da smo na novo veliko tekmovanje prišli ponovno taktično nepripravljeni."

Peter Vilfan, vselej brez dlake na jeziku, je prvo slovensko tekmo na EuroBasketu 2025 spremljal kot gost v studiu na Šport TV. "Eni in drugi maksimalno motivirani, z maksimalno energijo in posledica tega je zelo dober met. Košev je veliko za prvih 20 minut, a je to posledica dobre igre v napadu. Pogrešam samo malo bolj ostro igro v obrambi, kakšno osebno napako več," je nekdanji košarkar analiziral prvi polčas. "Dvomim, da lahko Poljaki celotno tekmo odigrajo na tak način." Imeli so namreč kar 50-odstoten met za tri točke, Jordan Loyd pa je bil pri 19 točkah. Izid po prvem polčasu je bil 47:46.

Luka Dončić Foto: Reuters A so Poljaki tako odigrali celotno tekmo, v tretji četrtini so dali celo 33 točk in zmagali s 105:95. Loyd je tekmo končal z 32 točkami, Mateusz Ponitka jih je dal 23 točk, Andrzej Pluta pa 15. Iz Vilfana sta jeza in razočaranje kar bruhali: "Jaz sem bil na začetku pozitiven, pozitiven bil sem tudi ob polčasu, iskreno pa zdaj nimam niti želje niti volje niti energije, da bi bil še naprej pozitiven. To, kar smo gledali v drugem polčasu, je čista katastrofa. Kar pa smo gledali v tretji četrtini, je pa nadkatastrofa. To pomeni, da smo na novo veliko tekmovanje prišli ponovno taktično nepripravljeni. To je čista improvizacija. Ampak vrhunske improvizacije je v tej ekipi sposoben samo Luka Dončić. Ostali igralci rabijo zelo natančna navodila, kako igrati, kaj igrati, kakšna je njihova vloga, kakšna so njihova gibanja. In to jim je treba povedat, narisat, napisat in na treningu udejaniti. In ko oni to osvojijo, jim priključiš Luko z njegovo improvizacijo. Na tak način bomo kakšno resno ekipo izredno težko premagali."

V zadnjih treh, štirih minutah se je ekipa že predala, je samo še stala na igrišču, je dodal Vilfan. "A jaz igralce razumem. Jih ne krivim. Igralci potrebujejo pomoč s klopi, tudi Luka. Ko je Luka dobil tehnično napako, bi morala slediti minuta odmora." Dodal je, da selektor Aleksander Sekulić ni uporabil dveh visokih igralcev, Luke Ščuke in Roberta Jurkovića.

"Ali je selektor bil na klopi ali ni bil?"

Aleksander Sekulić Foto: Reuters Selektor Sekulić tekme tako slabo ni videl, v prvi izjavi je za Šport TV dejal: "Zelo zanimiva tekma, veliko košev. Ne morem reči, da se je igrala slaba obramba. Fantom nimam česa zameriti. Imeli smo en slab trenutek v tretji četrtini. Skušali smo priti nazaj, a se nam ni izšlo. Oni so na krilih publike zadevali vse in so nas nadigrali." Ko je Vilfan slišal te besede, je bil še bolj ogorčen: "Še enkrat bom pogledal tekmo in bom pozoren na slovensko klop, ali je selektor bil na klopi ali ni bil na tekmi. Ker to, kar je zdaj povedal Sekulić, nima nobene zveze z realnostjo in s tem, kar se je dogajalo na tekmi."