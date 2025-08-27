Luko Dončića na Poljskem obiskala posebna delegacija iz Los Angelesa #video

Slovenski košarkarji odštevajo ure do svoje prve tekme na letošnjem evropskem prvenstvu. Začetka velikega tekmovanja se veseli tudi kapetan Luka Dončić, ki je zvečer ob boku Aleksandra Sekulića prvič na letošnjem turnirju stopil pred predstavnike medijev. Ob tem ga je na Poljskem obiskala tudi delegacija iz Los Angeles Lakers na čelu s predsednico kluba Jeanie Buss in vodjo košarkarskih operacij pri Lakersih Robom Pelinko.

Nepopisna gneča predstavnikov medijev je v sredo zvečer v poljski dvorani Spodek na novinarski konferenci pozdravila slovenskega košarkarskega zvezdnika in brez dvoma tudi prvo zvezdo na delu turnirja, ki se odvija v Katovicah, Luko Dončića. Čeprav Poljaki niso največji košarkarski navdušenci, pa se tudi oni niso izognili fenomenu zvezdnika Los Angeles Lakers. O tem priča tudi prizor na eni izmed stolpnic le streljaj od dvorane Spodek, ki jo krasi velikanski plakat s podobo Dončića v obliki reklame za njegovo najljubšo igrico Overwatch, na kateri je pripis Kavboji nikoli ne umrejo.

Tudi z omenjenim oglasom so v Katovicah pozdravili prihod slovenskega zvezdnika, ki bo v četrtek skupaj s soigralci prvič zares stopil na parket dvorane Spodek, ko bodo Slovenci ob 20.30 igrali prav s Poljaki. 26-letni košarkarski zvezdnik bo tako prvič po lanskih kvalifikacijah za olimpijske igre na uradni tekmi oblekel dres s slovenskim grbom, ekipo pa bo kot kapetan popeljal na 15. turnir stare celine za Slovenijo.

Poseben obisk iz LA Lakers na treningu Slovenije Foto: Sportal

Obisk iz Los Angelesa

Ob tem ga je v Katovicah jasno in glasno podprla tudi delegacija iz Los Angeles Lakers na čelu s predsednico kluba Jeanie Buss in vodjo košarkarskih operacij pri Lakersih Robom Pelinko, ki sta se s slovenskim zvezdnikom podružila že na kosilu, nato pa od blizu spremljala tudi večerni trening v dvorani Spodek. "Res mi veliko pomeni, da so me obiskali, saj je že polet do tukaj res dolg. To, da so tukaj in me podpirajo, mi pomeni res veliko. Imeli smo odlično kosilo in res sem vesel snidenja," je o srečanju z odpravo Lakersov povedal Dončić.

Dončić o obisku Jeanie Buss in Roba Pelinke:

Fokus slovenskega zvezdnika je povsem na evropskem prvenstvu, ki ga bo Slovenija začela proti Poljski –prav ta je bila za Slovenijo usodna na zadnjem evropskem prvenstvu 2022. "Iskreno ne razmišljam več o tisti tekmi, zdaj smo osredotočeni na to tekmovanje, gremo tekmo za tekmo. Težko bo, igrajo ekipno, dolgo so že skupaj, znajo igrati košarko, ob tem pa imajo še prednost domačega terena. Rad bi dobil vsako tekmo, potrebujemo zmage, če želimo napredovati. Mogoče je kje v ozadju prisotna misel na zadnjo tekmo, a na koncu potrebujemo zmage, če želimo doseči dobro uvrstitev," je dejal Dončić.

Telesna preobrazba

Ob tem je vnovič spregovoril tudi o svoji opevani telesni preobrazbi. "Mislim, da v moji igri ne bo nič drugače, počutim se manj utrujeno, sem hitrejši, sicer pa ni nič specifičnega. Navsezadnje želim zmagovati in to želim doseči skupaj z našo ekipo," je dejal Ljubljančan.

"Zame je igranje za reprezentanco vedno lahka odločitev, rad predstavljam Slovenijo ne glede na vse. Če nisem poškodovan, bom vedno na voljo, tako kot pravim vedno. Veseli smo, da smo tukaj, da lahko predstavljamo Slovenijo. Ne vem, kako se bo vse skupaj razpletlo, bomo videli na koncu. V tem smo skupaj kot ekipa in komaj čakam, da se vse skupaj začne," je dodal slovenski kapetan.

Pogovor po tekmi s Srbijo

Za Slovenijo bo na tem tekmovanju zaigrala precej premešana zasedba. Slovenci so v pripravljalnem obdobju dobili le eno izmed šestih tekem, še posebej zadnji poraz s Srbijo je bil boleč. Zatem so igralci v garderobi opravili tudi ekipni razgovor. "Mlajši fantje res pridno trenirajo, vključujejo se v reprezentanco, veliko jih sploh še ni bilo na takšnih tekmovanjih, tako da jih je treba maksimalno podpirati. Je pa res, da ko sem bil jaz mlajši, so bile ob porazih prisotne tudi malce drugačne besede (smeh, op. p.). To je včasih potrebno, tudi po tej tekmi smo se pogovorili, tudi včeraj smo se z nekaterimi pogovorili. Vrhunske ekipe niso nikoli samo prijazne med sabo in si morajo povedati, kar si mislijo. Mislim, da smo veliko boljši kot prej," je dejal Dončić.

Spregovoril je tudi o tem, kako je biti kapetan izbrani vrsti, ter o pritisku in pozornosti, ki ga je deležen na vsakem koraku. "Je pritisk in ni, če zmagujemo, zmagujemo kot ekipa, in če izgubimo, izgubimo kot ekipa. Na koncu za vse odgovarja ekipa in ne posameznik. Če bi temu rekli pritisk, na koncu delamo tisto, kar nam je všeč, s tem služimo denar in pritiska ne bi smelo biti."

O pritisku:

