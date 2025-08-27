Pred četrtkovo prvo tekmo Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu praktično ne mine dan, ko se ne bi v misli in pogovore slovenskih ljubiteljev košarke prikradel spomin na leto 2022 in zadnjo tekmo Slovenije na takratnem turnirju, ko jo je v četrtfinalu kar senzacionalno izločila Poljska ter končala slovenske sanje o odličju. Še preden se za Slovenijo zavrti kolesje letošnjega turnirja, smo čas prevrteli tri leta nazaj.

Takrat je namreč Slovenija na evropskem prvenstvu igrala v povsem drugačni vlogi kot danes. Slovenci so takrat z Luko Dončićem in Goranom Dragićem na čelu veljali za ene glavnih favoritov tekmovanja, s so se na koncu grdo opekli. "Po Giannisu Antetokounmpu in Nikoli Jokiću predčasen konec turnirja še za Luko Dončića. Slovenija je s porazom šokirala košarkarski svet," so takrat med drugim pisali mediji, ki so poraz Slovenije proti Poljski v Berlinu takrat ocenili za enega najbolj šokantnih v zadnjih letih.

Poljska je takrat silovito odprla srečanje in bila izjemno natančna pri metu, uvodoma je blestel 219 centimetrov visok orjak Aleksander Balcerowski. V slovenski igri je bilo prisotne vse preveč nervoze, v drugi četrtini so Poljaki leteli po igrišču, drugih deset minut so dobili s kar 29:13, prednost Poljske pa je znašala tudi že 22 točk. A Slovenci se niso predali, v tretji četrtini so nasprotniku dovolili le en koš iz igre, na krilih tega pa so v zadnji četrtini varovanci Aleksandra Sekulića že povedli s 73:68, kar je bila tudi najvišja prednost Slovenije na srečanju.

Slovenci so objokovali zamujeno priložnost. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ponitka dodatno razkril razpoke v slovenski izbrani vrsti

A Sloveniji se je nato ustavilo v napadu, Dončić je srečanje zaradi težav z osebnimi napakami končal predčasno, s peto trojko izjemnega Mateusza Ponitke pa je bila tekma dobro minuto pred koncem odločena. Poljaki so na koncu slavili z 90:87, Slovenci pa so klavrno končali pot na turnirju. Na tistem obračunu je bil na koncu z 21 točkami najučinkovitejši Vlatko Čančar, Goran Dragić jih je dodal 17, Dončić pa 14. Že med prvenstvom je bilo sicer jasno, da vzdušje v ekipi ni na nivoju, kot bi moralo biti, razpoke in različna mnenja pa so se še bolj pokazala po bolečem izpadu. "Danes sem igral katastrofalno. Ekipo in celotno Slovenijo, ki nas je podpirala, sem pustil na cedilu. To je moja odgovornost. Iz tekme se moram veliko naučiti in biti boljši," je takrat po porazu dejal Dončić.

A četudi je preteklost z razlogom preteklost, pa so tovrstne tekme pogosto tudi dobre izkušnje, iz katerih se lahko veliko naučimo. Položaj obeh ekip je sicer tri leta kasneje povsem drugačen, sploh položaj Slovenije, ki ima glede na tisto tekmovanje v svoji zasedbi le še štiri iste košarkarje. To so Dončić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič in Edo Murić, nikakor pa letos Slovenija proti Poljski nima tako izrazite vloge favorita, kot jo je imela na zadnjem turnirju stare celine.

Luka Dončić na tekmi proti Poljski leta 2022. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zagotovo je spomin slab, tisto prvenstvo smo imeli dobro reprezentanco in nam je zaradi tiste tekme s Poljsko vsem žal. Zdaj je položaj povsem drugačen, oni so še domačini. Vemo, da bo to prva tekma, ki ti lahko da veter v hrbet. Ne bomo gledali nazaj, gledamo samo na prihajajočo tekmo in jo bomo poskušali čim bolje odigrati, ker vemo, da ta tekma lahko obrne veliko stvari za naprej na boljše," je pred prvim obračunom prvenstva prepričan Edo Murić.

15 tekem, 13 zmag

Slovenci so sicer do zdaj proti Poljski odigrali 15 medsebojnih tekem, le na dveh so bili prekratki. Da se bo trend uspešnih tekem nadaljeval letos, se nadeja tudi pomočnik v slovenski reprezentanci Dejan Mihevc, ki je v preteklosti tri leta že deloval na Poljskem, ima pa tudi glavno vlogo pri pripravi na prvega slovenskega tekmeca. Mihevc se je sicer reprezentanci v vlogi pomočnika pridružil leta 2022, je pa že pred tem večkrat deloval na Košarkarski zvezi Slovenije v različnih vlogah.

Mihevc o spominih na obračun s Poljsko leta 2022:

"Če začneš enkrat razmišljati o maščevanju, se lahko stvari hitro obrnejo v napačno smer. Kar je bilo, je bilo, takrat je bila ekipa drugačna, vse je drugače. Moramo se zavedati, da ta ekipa, ki je tukaj, piše svojo zgodbo tega prvenstva. Kakšna bo ta zgodba, pa bomo videli na koncu. Lahko pa zatrdim, da se bomo vsi potrudili in dali vse od sebe, da bomo Slovenijo zastopali na najboljši možen način," je dejal Mihevc.

Mihevc: So drugačna ekipa kot leta 2022

Na zadnji medsebojni tekmi leta 2022 je v poljski izbrani vrsti blestel danes 31-letni Ponitka, ki je dosegel kar 26 točk. Slovenskim ljubiteljem košarke je dobro znan tudi od lanske tekme četrtfinala Eurocupa in poraza Cedevite Olimpije, saj nosi dres Bahčešehirja. "So malce drugačno moštvo kot leta 2022, ker so drugače uravnotežena ekipa. Vsi igralci na zunanjih položajih lahko prenašajo žogo, na pozicijah od ena do štiri. Res iščejo priložnost, da kot ekipa kaznujejo nasprotnika. Morali bomo na enak način odgovoriti, predvsem pa biti osredotočeni. Ponitka je gotovo eden od njihovih močnejših členov, a tu je še naturalizirani Jordan Loyd, ki jim daje dodatno vrednost predvsem v napadu. Potem je tu še Andrzej Pluta, ki je mogoče malce manj poznan, a individualno izstopa, zna zadevati. Ne smemo se osredotočiti le na enega igralca," poudarja Mihevc.

Slovenci so pripravljeni na četrtkov premierni obračun letošnjega evropskega prvenstva. Foto: Aleš Fevžer

"Poljska je zelo organizirana ekipa, igrajo zelo kolektivno košarko. Težko je reči, kje je njihova prednost, so pa definitivno v primerjavi z nami na visokih položajih močnejši. Imajo dva izjemno visoka igralca, ki igrata na zavidljivi ravni. Tudi ostali znajo igrati, tako da bo to zagotovo izziv, na katerega se moramo pripraviti. Tudi na vseh ostalih pozicijah imajo dobro uravnoteženo postavo. Kot sem rekel, igrajo res kolektivno, v pripravah so imeli v povprečju več kot 22 asistenc na srečanje, ob tem pa so odlično vodeni. Tudi v obrambi preizkušajo različne stvari, tako da bomo morali biti 40 minut res osredotočeni in izvajati vse stvari zelo dosledno in z najvišjo osredotočenostjo," je še dodal pomočnik selektorja Sekulića.

Slovenci si želijo predvsem bolje igre v obrambi. "Gotovo je v prvem planu odlična obramba, je pa tukaj pomembna tudi mentaliteta košarkarjev. Tudi dolgoročno si želimo, da bi to postal naš zaščitni znak. Mislim, da bo to vidno že na prvi tekmi, verjamem pa, da bo iz tekme v tekmo samo rastlo," je še pred srečanjem, ki se bo v četrtek začelo ob 20.30, dejal Mihevc.

Preberite še: