V Katovice že danes potuje 1000 slovenskih navijačev

Danes se je na pot v Katovice na Poljskem, kjer slovenska košarkarska reprezentanca začenja svojo pot na letošnjem Eurobasketu, odpravila prva skupina navijačev. Skupno se bo na Poljsko odpravilo najmanj okoli 1000 navijačev, so sporočili iz agencije Nomago, ki je uradna turistična agencija in prevoznik Košarkarske zveze Slovenije

Nomago je v centru Katovic skupaj z Zavarovalnico Triglav, Sparom in Slovensko turistično organizacijo (STO) organiziral tudi Slovensko navijaško točko, ki bo locirana v Pasibus | Better Burger (Stary Dworzec, ul, Dworcowa 4). Otvoritveni dogodek bo danes zvečer.

Slovenska navijaška točka bo aktivna pred tekmami in po tekmah vse do nedelje zvečer, so sporočili iz Nomaga. Odprta bo tudi v petek, ko bo imela reprezentanca odmor. Za navijače bo skupaj z ekipo Nomaga skrbel DJ Ney, v soboto pred tekmo proti Franciji pa bo imel koncert tudi Gregor Skočir (BFM).

Nomago je za navijače organiziral prevoze iz Ljubljane, Celja in Maribora, iz letališča Jožeta Pučnika pa bosta leta v četrtek in v soboto. Vstopnice za tekme so še vedno na voljo, medtem ko je za zadnja mesta na avtobusu in letalu nujna rezervacija.

V osmino finala bodo napredovale najboljše štiri ekipe iz skupine D, vsi izločilni boji in finale pa se bodo odvili v Rigi. Nomago je za osmino finala in četrtfinale že pripravil tudi navijaške pakete.

Preberite še: