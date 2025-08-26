Poseben obisk za Luko Dončića in slovensko reprezentanco #video

Slovenski košarkarji v poljskih Katovicah že vneto pilijo zadnje detajle pred četrtkovim prvim spopadom na evropskem prvenstvu, ko bo Sloveniji nasproti stala Poljska. Na torkovem večernem treningu so košarkarji dočakali poseben obisk, saj je košarkarje obiskal nogometni reprezentant Erik Janža, ki si kruh služi na Poljskem v ekipi Gornik Zabrze.

Čeprav so bile na torkovem večernem treningu slovenske košarkarske reprezentance v dvorani Spodek, ki odšteva ure do začetka velikega tekmovanja, oči in bliskavice fotoaparatov v veliki večini uperjeni v Luko Dončića, pa je tik pred koncem treninga poseben trenutek doživel tudi nogometni reprezentant Erik Janža, ki je košarkarjem v Katovicah zaželel srečo pred začetkom velikega tekmovanja. Hkrati si je uresničil veliko željo, saj je spoznal Luko Dončića in preostale slovenske košarkarje, s katerimi je izmenjal nekaj spodbudnih besed.

"Vesel sem, da sem tukaj, ker rad gledam košarko in rad gledam Luko Dončića. Ker je tako blizu mene, sem zdaj izkoristil priložnost, da si bom dogajanje ogledal od blizu. Šel bom tudi na četrtkovo tekmo s Poljsko. Rad bi se zahvalil Košarkarski zvezi Slovenije, ki mi je omogočila, da sem prišel na trening pozdravit fante in podarit dres, malce predebatirat zadeve in zaželet srečo," je po koncu treninga Janža pripovedoval v mikrofone slovenske sedme sile.

Erik Janža je v torek zvečer obiskal trening košarkarske reprezentance. Foto: Sportal

Dončić zvezda tudi na Poljskem

Prekmurec se je že leta 2019 preselil na Poljsko, kjer trenutno brani barve Gornika iz Zabrzeja. Janža, ki je bil eden od najpomembnejših členov Kekove čete na lanskem evropskem prvenstvu, si je na Poljskem izoblikoval pomembno vlogo, ob tem pa je Poljska postala tudi njegov drugi dom. Se v poljskih Katovicah že čuti utrip košarkarskega evropskega prvenstva? "Ne piše se prav dosti o košarki, tudi v slačilnici fantje ne govorijo veliko o košarki, na Poljskem sta glavna športa nogomet in odbojka. A vem, kakšni so Poljaki, in vem, da bo na prvi tekmi gorelo, ker so navijači tu fenomenalni. Ne bo lahko, a mislim, da če bodo fantje pravi, bomo to tekmo gladko dobili," je o četrtkovi preizkušnji (20.30) v Katovicah dejal Janža.

Slovenski nogometaš je v prvi vrsti velik navijač Luke Dončića, čeprav Poljaki niso v veliki meri košarkarski navdušenci, pa veličina slovenskega košarkarja odzvanja tudi tukaj. Janža je po treningu reprezentanci podaril svoj dres, domov pa je odšel z avtogramoma košarkarskega zvezdnika. "En avtogram je zame, en pa za ekonoma v našem klubu. Tukaj vsi poznajo Luko, čeprav niso takšni navdušenci nad košarko. Soigralec iz Norveške kar ni mogel verjeti, da bom lahko prišel na ta trening. To res vse pove, kdo in kaj je Luka," je razlagal Janža.

"Kakšen je Luka? Velik (smeh, op. p.). Meni se zdi v vrhunski formi, prepričan sem, da bo to tudi pokazal. Rekel sem mu, naj Poljski nasuje 50 točk. Prepričan sem, da so se fantje v tem mesecu dobro povezali na teh pripravljalnih tekmah, izgubili so nekaj tekem, a verjamem, da bodo na turnirju pravi. Naj držijo skupaj, naj odprejo prvenstvo z zmago in potem verjamem, da je lahko ta reprezentanca zelo nevarna," je dodal slovenski nogometaš.

Posebno sporočilo košarkarjem

Ta je v slogu svojega košarkarskega kolega, ki je slovenski nogometni reprezentanci lani pred začetkom nogometnega prvenstva stare celine poslal posebno sporočilo, tokrat storil podobno in košarkarjem poslal posebno sporočilo. "Fantom bi sporočil, naj uživajo, naj gredo pozitivno v vsako tekmo, ker so dobri in so to že dokazali. Verjamem, da fantje lahko znova naredijo nekaj dobrega in velikega, a treba je iti tekmo za tekmo. Fantje, uživajte in samo gas!" jim je sporočil, ob tem pa dodal, da verjame, da bo Slovenija prvenstvo začela z zmago. "Če bo Sloveniji uspelo, bo zagotovo prisotnih nekaj provokacij, a vse v pozitivnem tonu in vzdušju," je dodal Janža.

32-letni levi bočni branilec bo tudi sam kmalu vnovič oblekel dres reprezentance, saj Slovenijo že 5. septembra čaka prva kvalifikacijska tekma v lovu za svetovno prvenstvo prihodnje leto. "Ko smo bili s fanti nazadnje skupaj, poleti, je bilo vrhunsko, dosegli smo dve zmagi in to je vse skupaj dvignilo še na višjo raven. Mislim, da bo tako tudi ostalo, vzdušje je odlično. Bomo videli, v kakšnem stanju smo, ker so nekateri zdaj šele začeli sezone, spet drugi smo že odigrali šest, sedem tekem, tako da je ritem pri fantih različen, a mislim, da bo selektor to znal urediti in da bomo pripravljeni," je dodal Janža.

