Po tem, ko so v ponedeljkovem popoldnevu še zadnjič pred mikrofone na domačih tleh stopili predstavniki vodstva košarkarske reprezentance in pa tudi igralci, se je prek družbenega omrežja X na besede direktorja reprezentance Saše Dončića odzval tudi agent treh slovenskih reprezentantov, ki so odpovedali sodelovanje na tokratni akciji, Miško Ražnatović.

Pod Ražnatovićevim okriljem so tako mladi Urban Kroflič, ki je sodelovanje odpovedal v luči priprav na novo sezono z Mego, kot oba člana Olimpie iz Milana, ki sta imela v zadnjem času kar nekaj težav s poškodbami, Vlatko Čančar in Josh Nebo. Predvsem o odpovedi slednjega se je Saša Dončić razgovoril na novinarski konferenci, vse skupaj pa ni ušlo niti njegovemu agentu, ki je v dveh zapisih na družbenem omrežju X udaril nazaj.

"Nebo ima nigerijski potni list, ki ima v svetu košarke popolnoma enak status kot slovenski. Torej se Nebo ni odločil, da igra za slovensko reprezentanco, da bi dobil privilegij s slovenskim potnim listom, v prvi vrsti za špansko prvenstvo, kar je bilo v primeru drugih ameriških košarkarjev," je najprej zapisal Ražnatović, nato pa v še eni objavi nekoliko nekoliko kasneje nadaljeval: "Njegov razlog je bila velika želja, da igra na najvišji reprezentančni ravni in v isti ekipi kot Luka. Enake želje je imel tudi letos, toda zaradi poškodbe, ki je še ni pozdravil, mu je klub prepovedal igranje. Nebo je razočaran, ker bo izpustil EuroBasket. Zaključek je torej, da morebitna izguba slovenskega potnega lista za Neba ne bo nikakršna izguba, toda takšne izjave bi lahko imele dramatične posledice za Košarkarsko zvezo Slovenije."

