Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
22.56

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Saša Dončić Košarkarska zveza Slovenije Miško Ražnatović Josh Nebo

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 22.56

14 minut

Odziv po novinarski konferenci pred EuroBasketom

Nebov agent odgovoril Saši Dončiću

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Saša Dončić | Saša Dončić se je razgovoril o Joshu Nebu. | Foto Aleš Fevžer

Saša Dončić se je razgovoril o Joshu Nebu.

Foto: Aleš Fevžer

Po tem, ko so v ponedeljkovem popoldnevu še zadnjič pred mikrofone na domačih tleh stopili predstavniki vodstva košarkarske reprezentance in pa tudi igralci, se je prek družbenega omrežja X na besede direktorja reprezentance Saše Dončića odzval tudi agent treh slovenskih reprezentantov, ki so odpovedali sodelovanje na tokratni akciji, Miško Ražnatović.

Saša Dončić
Sportal Saša Dončić neposreden: Ne vidim smisla, da bi nadaljevali to zgodbo

Pod Ražnatovićevim okriljem so  tako mladi Urban Kroflič, ki je sodelovanje odpovedal v luči priprav na novo sezono z Mego, kot oba člana Olimpie iz Milana, ki sta imela v zadnjem času kar nekaj težav s poškodbami, Vlatko Čančar in Josh Nebo. Predvsem o odpovedi slednjega se je Saša Dončić razgovoril na novinarski konferenci, vse skupaj pa ni ušlo niti njegovemu agentu, ki je v dveh zapisih na družbenem omrežju X udaril nazaj.

"Nebo ima nigerijski potni list, ki ima v svetu košarke popolnoma enak status kot slovenski. Torej se Nebo ni odločil, da igra za slovensko reprezentanco, da bi dobil privilegij s slovenskim potnim listom, v prvi vrsti za špansko prvenstvo, kar je bilo v primeru drugih ameriških košarkarjev," je najprej zapisal Ražnatović, nato pa v še eni objavi nekoliko nekoliko kasneje nadaljeval: "Njegov razlog je bila velika želja, da igra na najvišji reprezentančni ravni in v isti ekipi kot Luka. Enake želje je imel tudi letos, toda zaradi poškodbe, ki je še ni pozdravil, mu je klub prepovedal igranje. Nebo je razočaran, ker bo izpustil EuroBasket. Zaključek je torej, da morebitna izguba slovenskega potnega lista za Neba ne bo nikakršna izguba, toda takšne izjave bi lahko imele dramatične posledice za Košarkarsko zvezo Slovenije."

Preberite še:

Alen Omić, Luka Dončić
Sportal Latvijec kratko in jedrnato: Luka je pač Luka
Svetislav Pešić Srbija
Sportal Srbski selektor Pešić: Slovenija je bila kar precej oslabljena
Slovenija, slovenska košarkarska reprezentanca
Sportal Zmago Sagadin neposreden: Slovenija je razvajena
EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Saša Dončić Košarkarska zveza Slovenije Miško Ražnatović Josh Nebo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.