Za slovenskim košarkarjem Žanom Markom Šiškom so vrhunski nastopi v dresu Cibone, ki je neporažena v Fibinem evropskem pokalu. Zagrebški klub je tokrat s 75:73 v gosteh premagal Reggiano. Šiško je bil blizu trojnega dvojčka, dosegel je po devet točk in skokov ter osem podaj, so v tedenskem poročilu zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije. Dejavna sta bila tudi Leon Stergar z Limogesom in Gregor Hrovat z Dijonom v francoskem državnem prvenstvu.

Izstopa nastop Leona Stergarja proti ekipi Le Portel, ki je bila boljša od Limogesa z 79:74, Slovenec pa je dosegel 23 točk, osem skokov in tri podaje.

Slovenski pridih je bil tudi v španski ligi. Na parketu so bili Martin Krampelj (Bilbao), Žiga Samar in Mike Tobey (oba Gran Canaria), ki je bil z 20 točkami, štirimi skoki in dvema podajama izbran za najboljšega igralca tekme proti Andori (102:85).

Luka Ščuka je dosegel deset točk, šest skokov in dve podaji v nemškem prvenstvu za Braunschweig, ki je pri Chemnitzu doživel še peti poraz in z zgolj eno zmago trenutno zaseda predzadnje mesto na lestvici.

Foto: Filip Barbalić

V Turčiji je Merkezefendi izgubil proti vodilnemu in neporaženemu Bešiktašu s 77:95, kar je ob dveh zmagah njegov četrti poraz. Alen Omić je v statistiko vpisal šest točk in osem skokov.

Na Poljskem je Torun z 98:111 izgubil proti Slupsku. Miha Lapornik je bil s petimi točkami, skokom in štirimi podajami nekoliko zadržan za Torun, zato pa je tekmo sezone odigral Aljaž Kunc, ki je v slabih 33 minutah zabeležil dvojni dvojček. Dosegel je 28 točk ter imel 13 skokov in dve podaji.

Ob zmagi Olimpie 93:61 nad Reggiano se je v kader Milančanov vrnil Josh Nebo. Igral je 18 minut ter dosegel deset točk, šest skokov in podajo.

V regionalni ligi ABA je s 23 točkami blestel Gregor Glas v dresu Vienne. Dunajčani so z 68:71 sicer doživeli poraz v Sarajevu.

