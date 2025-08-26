Aleksander Sekulić: Pomembno je, da si bomo po koncu lahko pogledali v oči

Slovenska košarkarska reprezentanca je v ponedeljek zvečer odpotovala v Katovice, kjer jo v četrtek ob 20.30 čaka prva tekma letošnjega evropskega prvenstva proti Poljski. "Ne glede na vse se nisem nikoli oziral na te napovedi, kdo je v vrhu in kdo ne, ali smo tik pod vrhom ali zadnji. Verjeti moramo v svojo igro in našo ekipo, po koncu prvenstva pa bomo potegnili črto. Napadli bomo iz ozadja," je pred odhodom na za Slovenijo 15. turnir stare celine na zavoro stopil selektor Aleksander Sekulić.

Nestrpnega čakanja za slovensko izbrano vrsto je po napornih in dolgih pripravah skorajda konec. Slovenski košarkarji so v ponedeljek zvečer s čarterskim poletom iz Ljubljane odpotovali v Katovice, kjer bodo že danes prvič preizkusili obroče v dvorani Spodek, kjer bo šlo v četrtek zares. Zasedbi Aleksandra Sekulića priprave niso prizanesle, vroče in pestro ni bilo samo na parketu, temveč tudi zunaj njega, kljub temu pa je po besedah košarkarjev in strokovnega štaba zaradi tega na koncu še bolj povezana kot sicer.

"Za nami so zanimive priprave, želeli smo si dobro pripraviti na to prvenstvo, kjer nas čakajo ekipe, ki z izjemo Francije ne spadajo v evropski vrh. Ne glede na to pa gre za kakovostne ekipe z vrhunskimi igralci in dobrimi trenerji. Temu primerno bomo pristopili k temu prvenstvu, šli bomo iz tekme v tekmo, naš cilj pa je, da napademo iz ozadja," je pred odhodom na Poljsko dejal selektor Aleksander Sekulić.

Slovenci so v ponedeljek zvečer odpotovali na Poljsko. Foto: Aleš Fevžer

Vihrave priprave

Slovenski selektor je tik pred začetkom priprav ostal brez Josha Neba in Vlatka Čančarja, ki sta odpovedala sodelovanje, pet pred dvanajsto je nato na pomoč priskočil Alen Omić. Zatem je močno odmevalo slovo Zorana Dragića, tudi sicer je bilo vzdušje okoli reprezentance v letošnjem poletju najslabše v zelo dolgem obdobju. A v izbrani vrsti zatrjujejo, da so pripravljeni na reprezentančni vrhunec leta.

"Enostavno je težko nadomestiti Neba in Čančarja, a najti moramo način, da bomo znali delovati z igralci, ki so nam na voljo. Kako uspešni bomo v tej prilagoditvi, bomo še videli, za zdaj gre vse v pravo smer, je pa težko karkoli napovedati, ker eno so tekme na prvenstvu, nekaj drugega pa so pripravljalne tekme. Na prvenstvih se igra precej bolj taktično in šele ko bo šlo zares, bomo videli, kako uspešni smo bili pri stvareh, ki smo jih počeli," je dejal Sekulić.

Foto: Aleš Fevžer

Po napovedih Fibe šele na enajstem mestu

Slovenski košarkarji so v primerjavi z zadnjim evropskim prvenstvom, ko so takrat še z Goranom Dragićem in tudi Mikom Tobeyjem veljali za enega glavnih favoritov, tokrat v povsem drugačnem položaju. Po zadnjih napovedih Fibe in izkupičku pripravljalnih tekem Slovenci na stavnicah letos zasedajo "šele" enajsto mesto.

"Nismo v isti situaciji kot na prejšnjem evropskem prvenstvu. Tudi igralcem sem rekel, da gremo tekmo za tekmo, bomo pa v vsako krenili kot 'underdog'. Na ta način bomo dali od sebe še kakšen odstotek več, kot bi sicer. Ne glede na vse se nisem nikoli oziral na te napovedi, kdo je v vrhu in kdo ne, ali smo tik pod vrhom ali zadnji, moramo verjeti v svojo igro in našo ekipo, po koncu prvenstva pa bomo potegnili črto in ne glede na mesto, ki ga bomo osvojili, bo najpomembneje, da si bomo vsi v reprezentanci na čelu s celotnim strokovnim štabom upali po koncu pogledati v oči in vedeti, da smo dali vse od sebe," je prepričan Sekulić.

Šest tekem, pet porazov

Slovenci so v pripravljalnem obdobju odigrali šest tekem, dobili so le eno, proti Veliki Britaniji, na drugih so bili Nemčija, Litva, Latvija in Srbija očitno prezahteven tekmec. Še posebej Srbija je v Beogradu Slovenijo odpihnila s kar 106:72. "Ne bi se preveč oziral nazaj, imeli smo dobre in slabe tekme, tisto, kar je najpomembneje, pa je to, da je bil odgovor na ta poraz več kot pozitiven. Tega se vsi zavedajo, nekateri imajo dovolj izkušenj, da vejo, kaj je potrebno, da na tekmah zmaguješ in na kakšen način ne smeš igrati na takšnih turnirjih. Tega se dobro zavedajo in dobro prenašajo tudi na tiste, ki imajo manj izkušenj. Je pa res, da se na napakah učimo, bolje bi bilo, če bi se učili na napakah drugih, a včasih se moramo tudi na svojih," je dejal Sekulić, na vprašanje, kaj bo Slovenijo odlikovalo na turnirju pa odvrnil: "Brezkompromisna borbenost."

Foto: Filip Barbalić

To bodo Slovenci lahko na parketu udejanjili že v četrtek, ko jih v četrtek ob 20.30 čaka prva preizkušnja proti Poljski. "Prva tekma bo zelo pomembna, hkrati pa je zelo specifična. To je ena težjih tekem na prvenstvu, če odštejemo tiste v izločilnih bojih. Poznamo nasprotnika, vemo, kaj lahko od njih pričakujemo. Tudi oni nas dobro poznajo, tako da bo to dober test pred polno dvorano Spodek. Verjamem, da če bomo igrali na pravi način, smo lahko na tem obračunu uspešni, je pa cilj, da gremo res iz srečanja v srečanje, in to prvo je trenutno za nas najbolj pomembno."

"Strokovni štab je opravil celostno analizo, vemo, da so ekipa, ki igra zelo kolektivno. Imajo nekaj svojih igralcev, ki izstopajo, imajo tudi Jordana Loyda, tako da se igra vrti tudi okoli njega. Najpomembneje pa je to, kako bomo mi odprli to tekmo in na kakšen način in s kakšno energijo bomo krenili predvsem v obrambi. In to bo na koncu ključni element te tekme," je prepričan Sekulić.

Preberite še: