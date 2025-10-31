Evropska komisija ni izključila možnosti, da bo proti trem članicam sprožila pravne postopke, potem ko so kljub novemu trgovinskemu sporazumu z Ukrajino ohranile prepoved uvoza ukrajinskih pridelkov.

Poljska, Madžarska in Slovaška so se odločile, da bodo tudi po začetku veljavnosti novega trgovinskega sporazuma med EU in Ukrajino ohranile svoje enostranske prepovedi uvoza ukrajinskih pridelkov, piše Politico.

Evropska komisija je zato posvarila, da razmišlja o tožbah proti državam, ki s tem kršijo pravila enotnega evropskega trga.

"Ne vidimo nobenega utemeljenega razloga za ohranjanje teh nacionalnih ukrepov," je dejal namestnik tiskovnega predstavnika Komisije Olof Gill. Dodal je, da bo Komisija "okrepila stike z vladami" zadevnih držav, a poudaril: "Vse možnosti so odprte."

Politično občutljiva odločitev

V Bruslju so z uradnim ukrepanjem doslej odlašali, saj so pričakovali, da bo novi trgovinski sporazum samodejno odpravil potrebo po nacionalnih omejitvah. Vendar so politični odnosi v igri – spor s Poljsko bi lahko zaostril razmere z novo vlado Donalda Tuska, medtem ko bi kaznovanje Madžarske in Slovaške lahko sprožilo očitke o dvojnih merilih.

"Bruselj postavlja Ukrajino pred EU članice"

Po poročanju Politica poljsko ministrstvo za kmetijstvo trdi, da vladne omejitve "ne prenehajo samodejno" z začetkom novega dogovora in zato ostajajo v veljavi.

Madžarski kmetijski minister István Nagy je dejal, da bo Budimpešta nadaljevala z zaščito domačega trga, pri tem pa Bruselj obtožil, da "postavlja ukrajinske interese pred interese držav članic".

Tudi slovaški minister Richard Takáč meni, da varovalni mehanizmi novega sporazuma niso dovolj močni, da bi zaščitili lokalne kmete, zato bo Bratislava najverjetneje sledila istemu pristopu.

Novi sporazum z varovalkami za evropske kmete

Posodobljeni sporazum, ki so ga članice EU potrdile 13. oktobra, nadomešča začasno odpravo carin in kvot, uvedeno po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022.

Dogovor prinaša stabilnejši okvir za ukrajinski izvoz, hkrati pa vključuje varovalke za evropske kmete, ki se soočajo z vse večjimi pritiski zaradi cenejših uvoznih pridelkov in nihanja cen na trgu.