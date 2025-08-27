Slovenija bo v četrtek v Katovicah začela svoje popotovanje na EuroBasketu 2025 proti Poljski, medtem ko se prvenstvo stare celine začenja že danes. Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je na pripravah pokazala precej nihanj. Na šestih tekmah je zgolj enkrat slavila zmago, medtem ko je bila na preostalih petih v podrejenem položaju. Evropsko prvenstvo bo za Slovence velik izziv, Luki Dončiću in soigralcem pa bodo v skupinskem delu ob Poljski nasproti stale še izbrane vrste Belgije, Francije, Islandije in Izraela. Po rangiranju reprezentanc na strani Mednarodne košarkarske zveze (FIBA) je Slovenija pred začetkom tekmovanja šele na 11. mestu na lestvici moči, daleč od favoritov za medalje, ki je cilj slovenske zasedbe, kar izpostavlja prvi zvezdnik naše reprezentance.

Ko so Goran Dragić, Luka Dončić in soigralci leta 2017 v Istanbulu dvignili pokal za naslov evropskih prvakov, je Slovenija vstopila v košarkarski raj. Osem let pozneje je zgodba povsem drugačna. Dončić je postal globalna superzvezda v ligi NBA, a hkrati tudi edino pravo zagotovilo za slovenske upe. V pripravljalnem obdobju na največji evropski košarkarski dogodek Slovenija ni blestela. Izgubila je pet od šestih tekem – prepričljivo proti Srbiji (72:106), a tudi proti Litvi, Nemčiji in Latviji. Edina zmaga je prišla proti Veliki Britaniji, kar dodatno potrjuje, da se ekipa pred začetkom prvenstva še išče.

Goran Dragić in Luka Dončić sta s pomočjo soigralcev leta 2017 Slovenijo popeljala na evropski vrh. Foto: Vid Ponikvar

Direktor reprezentance Saša Dončić verjame, da bo zgodba na prvenstvu stare celine povsem drugačna, da bodo fantje pokazali drugačen obraz in da bo tudi slika posledično lepša. "Treba je vedeti, da je bilo to pripravljalno obdobje in da so bile to pripravljalne tekme, ki so namenjene preizkušanju različic igre. Na tekmi z zares razpoloženo Srbijo sem videl, da so naši fantje pregoreli v veliki želji. Je pa res, da je Srbija tako dominantna reprezentanca, kot je že dolgo nismo videli. Želim si, da ostanemo skupaj. Vse, kar se je dogajalo tudi zunaj igrišča, je fante še bolj povezalo in motiviralo. Ne bom govoril o medalji in ciljih, a fantje se ne bodo osramotili, o tem sem prepričan," je dejal Dončić starejši.

"Mračni obeti za Dončićevo Slovenijo"

Da bi lahko Slovenija posegla visoko, pa ne verjamejo denimo na uradni strani prvenstva. Mednarodna košarkarska zveza FIBA postavlja Slovenijo na 11. mesto. Ob tem so zapisali: "Slovenija ima to poletje le 1:5, edino zmago je dosegla proti Veliki Britaniji. Tik preden so spakirali kovčke in odpotovali v Katovice, pa so proti Srbiji doživeli poraz z 72:106. Lahko bi rekli, da bi jih morali zaradi tega rezultata in poraza potisniti nižje. Lahko bi rekli tudi, da so na lestvici prenizko, ker imajo Luko Dončića. V obeh primerih bi imeli prav. Ta izbrana vrsta Slovenije sproža veliko razprav tudi v naši uredniški ekipi."

Klemen Prepelič bi lahko bil v veliko pomoč, če bo ujel pravo formo (na fotografiji v pogovoru s predsednikom Košarkarske zveze Slovenije Matejem Erjavcem). Foto: Filip Barbalić

Bolj neposredni so bili pri BasketNews, kjer so objavili članek z naslovom Mračni obeti za Dončićevo Slovenijo, nato pa v članku razložili dvome: "Verjetno je to najšibkejša slovenska ekipa v zadnjih letih. Vsekakor je noro to reči za ekipo z Luko Dončićem. A brez Vlatka Čančarja in Josha Neba bo to predstava enega igralca in težko si je predstavljati, da bo Slovenija prišla daleč, čeprav je Luka v njeni ekipi. Zelo kruta preizkušnja v realnosti je bila prijateljska tekma proti Srbiji, ki jo je Slovenija izgubila z 72:106. Skupno je Slovenija na svojih prijateljskih tekmah zmagala le enkrat. Tudi kontroverzna izločitev Zorana Dragića ni pomagala."

Poljska bi lahko bila odskočna deska

Prva tekma proti Poljski v Katovicah bo že imela veliko težo, saj bo pokazala, ali Slovenija lahko popravi vtis in začne lov na izločilne boje, kot si želijo v naši izbrani vrsti. Poljaki so sicer leta 2022 presenetili s četrtim mestom na EuroBasketu in bodo želeli ponoviti vsaj del tiste zgodbe. Takrat so v četrtfinalu na levi nogi dobili ravno Slovenijo, ki je presenetljivo izpadla proti na videz šibkejšemu nasprotniku. Povrhu vsega bodo v Katovicah igrali v areni polni njihovih navijačev.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenija bo morala v skupini pokazati veliko več kot na pripravljalnih obračunih. Francija, ki spada v ožji krog favoritov prvenstva, kljub številnim odsotnostim deluje izjemno homogeno in je poleti celo nadigrala Grčijo z Giannisom Antetokounmpom. Manjkala bosta tudi velikana Victor Wembanyama in Rudy Gobert, zato pa se lahko pohvali z zelo atletsko ekipo, ki bo neugodna za nasprotnike. Belgija je neugoden tekmec, ki lahko vsako tekmo popestri z odličnim metom za tri točke, medtem ko Izrael z Denijem Avdijo iz lige NBA prinaša mladost in energijo. Islandija velja za outsiderja skupine, a so njeni košarkarji že večkrat pokazali, da so lahko nevarni, zato je lahko tudi ta dvoboj nevaren.

V osmino finala se bodo uvrstila štiri najboljša moštva, kar ne bi smelo predstavljati ovire naši izbrani vrsti, ki bo temeljila na igri Luke Dončića. Po odigranih tekmah v Katovicah se bo drugi in odločilni del igral v Rigi v Latviji, kjer bodo izločitveni boji.

Slovenska skupina se bo križala s skupino, v kateri so Bosna in Hercegovina, Ciper, Grčija, Gruzija, Italija in Španija.

Glavni favoriti: Srbija, Nemčija …

Na vrhu lestvice FIBA pred prvenstvom je Srbija, ki ima v svojih vrstah enega najboljših, če ne celo najboljšega igralca v tem trenutku. Igra bo slonela na Nikoli Jokiću, ki bo imel ob sebi še Bogdana Bogdanovića. Srbi veljajo za osrednjega favorita turnirja. Nemčija, aktualni svetovni prvak, se lahko pohvali z izjemno generacijo, ki jo vodita Dennis Schröder in Franz Wagner, povrhu vsega pa imajo Nemci še zelo dolgo klop kakovostnih košarkarjev.

Nikola Jokić (desno) bo skušal Srbijo popeljati na vrh Evrope. Foto: Aleš Fevžer

… Grčija, Litva, Latvija, Španija …

Med glavne izzivalce za zlato medaljo spada tudi Grčija, ki stavi na Giannisa Antetokounmpa. Orjak bo poskušal svojo reprezentanco popeljati do prve medalje po letu 2009. Litva je tradicionalna košarkarska velesila z ogromno košarkarsko bazo.

Kaj lahko pripravijo Grki z Giannisom Antetokounmpom na čelu? Foto: Reuters

Jonas Valančiunas bo spet glavna opora pod košem, njihova posebnost pa so visoki igralci, ki lahko učinkovito mečejo tudi z razdalje. Tu so še Turčija s svojo vročekrvno energijo in zvezdnikom, kot je Shane Larkin. Italija ima mladost in izkušnje, neugodna pa bo z bratoma Hernangomez tudi Španija, ki brani naslov evropskega prvaka.