Siol.net

Torek,
26. 8. 2025,
7.00

Torek, 26. 8. 2025, 7.00

KOŠARKARSKA NAPOVED

Napovejte izid Evropskega prvenstva v košarki 2025 in osvojite nagrado!

Siol.net

Košarka | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Evropsko prvenstvo v košarki – EuroBasket 2025 – bo od 27. avgusta do 14. septembra znova zavrelo strasti navijačev po vsej Evropi. Bi si upali napovedati, kdo bo zmagovalec evropskega prvenstva?

Dokažite, da ste pravi košarkarski strateg. Sodelujte v nagradni igri Košarkarska napoved. Napovejte zmagovalce posameznih tekem, in pred koncem prvenstva še evropskega prvaka.

Veliko sreče pri napovedi izida tekem in žrebu za nagrade vam želimo.

