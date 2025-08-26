Torek, 26. 8. 2025, 7.00
21 ur, 5 minut
KOŠARKARSKA NAPOVED
Napovejte izid Evropskega prvenstva v košarki 2025 in osvojite nagrado!
Evropsko prvenstvo v košarki – EuroBasket 2025 – bo od 27. avgusta do 14. septembra znova zavrelo strasti navijačev po vsej Evropi. Bi si upali napovedati, kdo bo zmagovalec evropskega prvenstva?
Dokažite, da ste pravi košarkarski strateg. Sodelujte v nagradni igri Košarkarska napoved. Napovejte zmagovalce posameznih tekem, in pred koncem prvenstva še evropskega prvaka.
Veliko sreče pri napovedi izida tekem in žrebu za nagrade vam želimo.